Xavi: "A la Real tenemos que robarle el balón, será un partidazo"

"A Gavi le digo que le ponga incluso más pasión, que no frene", indicó el técnico azulgrana la víspera de los cuartos de la Copa

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, auguró que el encuentro contra la Real Sociedad, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey y que se disputa este miércoles (21:00 horas) en el Spotify Camp Nou, será un "partidazo" y dijo que la clave estará en "robar el balón" al equipo donostiarra.

"Tenemos que robarles el balón porque están muy cómodos cuando lo tienen. Tienen un sistema diferente y eso les permite ser muy dominadores del juego. Nosotros tenemos que ser agresivos sin balón porque si no, sufriremos. Tiran la línea defensiva muy alta. Se parece mucho al modelo de juego que nosotros queremos", analizó en rueda de prensa.

Para Xavi Hernández, el de cuartos de la Copa es un "partido clave" y "decisivo" para el curso, y por ello pidió el apoyo de la afición. "Jugamos ante nuestra afición, a la que necesitamos, y hago un llamamiento para que haya 80.000 personas como el otro día. Es un partidazo y estamos en un buen momento de forma a pesar del partido contra el Getafe. Se verá un partidazo. Son unos cuartos muy interesantes", recalcó.

En este sentido, alabó el 'sello' de Imanol Alguacil en la Real. "La apuesta de Imanol desde hace años es excelente. Es un entrenador contrastado, que ha hecho historia porque ha ganado títulos con la Real. Me gustan muchas cosas de la Real, es un señor equipo y en eso el mérito es de Imanol", comentó.

No quiso dar "pistas" en el entrenamiento sobre el posible once inicial, ni siquiera acerca de la titularidad de Iñaki Peña en la portería, y restó importancia a la designación de Jesús Gil Manzano como árbitro del partido después de que expulsara al delantero polaco Robert Lewandowski en Pamplona.

"Intentaremos recibirle de la mejor manera posible. Los árbitros están contentos con su trabajo cuando no pasa nada. Por parte de Robert tampoco hay ningún problema porque estará pendiente del juego. Siempre les digo a mis jugadores que se olviden del árbitro porque son situaciones que no controlamos. Eso no va a bajar nuestro estado de ánimo. Acabamos de ganar un título y esta designación no nos va a cambiar nada", reiteró.

Ante la comparación entre Sergio Busquets y el centrocampista de la Real Martín Zubimendi consideró que el realista es "más físico y rápido", mientras que el blaugrana "técnicamente es mejor y ve mejor el pase". "Pero la Real no solo es Zubimendi, es Brais, 'Illarra', Merino y Silva, que es un jugador diferencial. Estamos hablando de un equipo muy bueno y será un partido difícil", destacó.

Justificó que siempre no se puede estar a un "nivel brillante" como en la final de la Supercopa de España, pues admitió que contra el Getafe el equipo estuvo más "espeso" en el número de pérdidas de balón. "No siempre estás excelente porque hay momentos en los que no estás tan lúcido y hay que ser competitivo no estando brillantes", recalcó.

"a gavi le hacen muchas faltas"

Auguró un mercado invernal de fichajes "bastante tranquilo", sobre todo en cuanto a incorporaciones, aunque "sin decartar nada" antes de adentarse en el debate sobre la 'fogosidad' del joven internacional Gavi.

"Hay un árbitro que decide. Gavi le pone presión y coraje. Yo lo veo al revés: considero que le pitan pocas faltas. Es un futbolista al que le hacen muchas faltas y le pitan poco. Esto es de los creadores del 'villarato'. Cuando va a la selección es una maravilla y cuando juega en el Barça se pasa de la raya", lamentó.

El preparador azulgrana consideró que Gavi es "un ejemplo de coraje", pero que cuando juega con su equipo "no gusta". "A Gavi le digo que le ponga la misma pasión e incluso más, el coraje, el sacrificio y que no frene, porque no tiene techo", indicó.

Por otro lado, celebró que el título de la Supercopa les haya dado una "gran confianza". "Pero no podemos pararnos. Esto está aparcado y hay que cambiar el 'chip'. Nos queda la Liga, la Copa y la 'Europa League'. Queremos ganar los tres", añadió.

Para él, Marc André Ter Stegen está a un "nivel espectacular", quizás en el "mejor momento" desde que llegó al club. "Me recuerda al Ter Stegen de 2015. Está en un momento dulce, espectacular de confianza y si nos marca la diferencia bienvenido sea. Al trabajo defensivo también le damos mucha importancia y está dando sus frutos en la Liga", explicó.

A Frenkie de Jong lo ve como un "futbolista total" para el medio del campo que puede jugar de pivote defensivo, aunque a Xavi Hernández le gusta más como interior, aseguró que "en ningún momento" se ha planteado la salida del marfileño Franck Kessié y celebró que tiene a toda la plantilla disponible para afrontar a la Real.

"¿Penaltis? Hemos trabajado todo lo que puede entrar en juego. La Real no encaja goles, tiene la línea defensiva muy bien trabajada y concede muy poco. Es un partidazo, muy difícil para nosotros y esperemos que también para ellos", deseó.

