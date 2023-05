Xavi: "Busquets es el mejor mediocentro que han visto mis ojos"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que Sergio Busquets, que esta semana anunció que no seguiría en el equipo la próxima temporada, es "el jugador más inteligente" con el que ha tenido la suerte de jugar, y ha alertado que este domingo vivirán un derbi "caliente" ante el RCD Espanyol, con la posibilidad incluso de cantar el alirón.

"Para 'Busi' es muy importante marcharse ganando un t√≠tulo de Liga, siendo titular, sinti√©ndose √ļtil e importante. Ha tomado una buena decisi√≥n, aunque a nosotros nos perjudique. Se va valorado, en un momento muy bueno. Le deseo lo mejor. Para m√≠, aparte de un amigo, ha sido el jugador m√°s inteligente con el que he jugado al f√ļtbol. Ha sido una maravilla jugar con √©l, tenerle como capit√°n como entrenador", declar√≥ en rueda de prensa.

Adem√°s, lo calific√≥ como el jugador perfecto. "El otro d√≠a le coment√© que en el Bar√ßa siempre tienes que apuntar al 10 y a veces te quedas en el 8 o en el 9; √©l ha sido un 10 en todo: en conducta, en respeto, en solidaridad, en entrega... Ya tenemos un molde para decir 'este pivote se parece a Busquets'. Es el mejor mediocentro de la historia del Bar√ßa, sin duda", se√Īal√≥.

"Busquets, para mí, es el mejor mediocentro que hayan visto mis ojos, el jugador más inteligente que yo he visto en mi carrera deportiva. Cuando no estaba entre los nominados al Balón de Oro me parecía una injusticia terrible. Es el mejor pivote de la historia", continuó. "Hay que encontrar una pieza que se asemeje a 'Busi' porque nosotros no variaremos nuestra forma de jugar sin él. Tenemos un modelo de juego y este perfil de futbolista tiene que hacer muchas cosas bien y ser inteligente", insistió.

Sin embargo, no quiso incidir en que con la marcha de Busquets se acaba una era. "Creo que estamos empezando una. Hablamos de la etapa tan maravillosa que se cierra con 'Busi' y estamos trabajando para que se abra otra. Ojalá futbolistas como Gavi o Pedri nos puedan hasta superar", manifestó.

Por otra parte, avisó del peligro de enfrentarse este domingo al Espanyol. "El Espanyol es un equipo muy competitivo, con balón ha mejorado mucho. Denis, Melamed y Darder defienden bien y salen bien al contraataque, pueden mantener la posesión. Es un rival difícil y está en una situación complicada, se la juegan. Vamos a intentar ser campeones", indicó.

Adem√°s, avis√≥ que est√°n "al 200%". "Les veo entrenar a tope, con ilusi√≥n y ganas. Ma√Īana tenemos la primera oportunidad de levantar un t√≠tulo importante. Nos va la vida; si al Espanyol les va mucho, a nosotros, como m√≠nimo, igual", dijo. "Me motiva ganarla ma√Īana, independientemente de qui√©n sea el rival. Es cierto que es un derbi, que para los cul√©s es una motivaci√≥n extra, pero independientemente del rival no ganaremos LaLiga contra el Espanyol, la habremos ganado contra todos los rivales contra los que hemos jugado", a√Īadi√≥.

"Pesa mucho más ganar una Liga; me da igual ganarla en casa, fuera, en el campo del Espanyol, en el del Madrid o en el del Getafe, lo que quiero es ganarla. Para los culés sería un plus, pero los de dentro valoramos el trabajo en general de toda la temporada", continuó. "El tema emocional también pesa, porque será un partido caliente. Ellos se juegan mucho, el partido será de gran intensidad. Es una sorpresa que el Espanyol esté tan abajo con los jugadores que tiene", expuso.

Respecto al franc√©s Ousmane Demb√©l√©, reconoci√≥ que "est√° muy bien, al cien por cien". "Ha entrenado muy bien esta semana. Ma√Īana decidiremos si entra desde el principio, sale en la segunda parte o no entra", aventur√≥.

En otro orden de cosas, el técnico catalán valoró la posibilidad de que los pericos les hagan el pasillo si ganan LaLiga matemáticamente antes de jugar. "Ya sabéis mi opinión del pasillo. El pasillo, como el que le hice yo al Real Madrid en el Bernabéu, es un acto de respeto y de admiración al ganador. Mi opinión es muy clara: es un tema de respeto y de deportividad. Yo lo haría, sin duda", explicó.

Por √ļltimo, adelant√≥ que Gerard Piqu√© estar√° en las celebraciones si se gana el t√≠tulo. "Lo hemos pensado. Es un caso especial; hay gente que tambi√©n se march√≥ en diciembre, pero est√°n en otros equipos. Lo de Gerard fue una retirada. Le invitaremos para que lo pueda celebrar, en caso de que ganemos LaLiga", concluy√≥.

