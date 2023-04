Xavi: "Cuando perdonas al Madrid, el Madrid no te perdona"

"Doy la enhorabuena al Madrid porque ha competido mejor y ha sido mejor, no hay excusas"

BARCELONA, 5 Abr. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que la derrota por 0-4 en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, y consiguiente eliminación a manos del Real Madrid, se puede resumir con el hecho de que los blaugranas perdonaron en la primera parte a un Real Madrid que no hizo lo propio en la segunda.

"Cuando perdonas al Madrid, el Madrid no te perdona. Una pena, teníamos ilusión en esta Copa pero estábamos jugando contra el campeón de la 'Champions', tienen un gran equipo y lo han demostrado en la segunda parte", manifestó en rueda de prensa.

"Tienes que ser efectivo, al Real Madrid le hubiera hecho da√Īo ir perdiendo 1-0 pero hemos perdonado. Al final, hemos visto qu√© sucede cuando no compites bien contra el Real Madrid", a√Īadi√≥.

Para Xavi, la eliminatoria se decide por detalles que no supieron controlar. "Nos falt√≥ orden. El penalti fue desafortunado. Pero hicimos una buena primera parte. Pero bien, felicitar al Madrid por una grande segunda parte, compiten muy bien", se√Īal√≥.

"El a√Īo pasado ganamos 0-4 y no ganamos nada, este a√Īo se puede ganar la Liga y tenemos la Supercopa. Hay que cambiar el chip, recuperar a gente. Pero el resultado es abultado, est√° claro. Pero el equipo lo ha dado todo y en esto estoy orgulloso de los jugadores", reconoci√≥ el t√©cnico.

"Hemos perdonado y el Madrid no. Le doy la enhorabuena al Madrid porque ha competido mejor y ha sido mejor equipo, no hay excusas. El equipo ha tenido identidad durante toda la primera parte. He vivido peores noches. Y hay que recordar de d√≥nde ven√≠amos el a√Īo pasado", record√≥ Xavi.

Eso s√≠, reconoci√≥ que el 0-4 har√° da√Īo y que costar√° conciliar el sue√Īo. "Ahora estamos compitiendo contra un gran Real Madrid. Es dif√≠cil, una noche dura que costar√° digerir, pero hay que ser positivos y pensar en el Girona y LaLiga", manifest√≥.

"Con el mazazo del segundo gol nos ha costado y hemos encajado dos más. El Madrid ha sido mejor y ha sido efectivo. El Madrid tiene este gran equipo y tiene estas cosas. Sin jugar bien en la primera parte te gana 0-1 y en la segunda nos han superado y han sido mejores", resumió.

Por otro lado, no quiso entrar en polémicas con Vinicius. "Me parece un futbolista extraordinario, hoy lo ha vuelto a demostrar. No quiero polémicas, no soy nadie para decirle nada, en su club ya le dirán cómo se tiene que comportar", apeló.

"El resultado tan abultado parece una cosa que no ha sido. Hemos competido hasta el final. La primera parte estuvimos muy bien pero el f√ļtbol son momentos y no los aprovechamos. Si ganamos La Liga y la Supercopa a mi modo de ver ser√° una muy buena temporada", concluy√≥ el t√©cnico blaugrana.

