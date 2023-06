Xavi: "De ir todo el barcelonismo junto, tendríamos más 'Champions'"

"El equipo ya ha aprendido a ganar, y el ganar atrae ganar más"

BARCELONA, 8 Jun. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que si todo el barcelonismo fuera unido y dejara de lado los '-ismos' seguramente el club tendría más Ligas de Campeones y títulos, y lamentó que sea el club "más difícil del mundo" en el que estar, como jugador y también como entrenador, pese a ser 'culer' y de la casa.

"En el Barça no te sientes protegido como futbolista, ya no digo como entrenador. Es una realidad que hay, nos guste o no. El barcelonismo no va unido, ya se sabe y no descubro nada. De ir todos juntos, seguramente tendríamos alguna 'Champions' más y el futbolista no sentiría tanta injusticia. Esto es así, por eso es el club más difícil del mundo", señaló en una entrevista en el canal de Twitch de Jijantes FC.

No obstante, aseguró que es "feliz" por poder entrenar al club de su vida, en el que destacó como uno de los mejores centrocampistas de la historia. Y ya está planificando el futuro tras ganar Supercopa de España y LaLiga Santander en esta campaña 2022/23.

"Estamos planificando, me hace mucha ilusión poder competir el año que viene por todos los títulos. Tenemos que dar un paso más, y reforzarnos muy bien. Estamos en una situación económica muy difícil, mucho. Hemos heredado una situación muy dura de 'fair play'. Veremos cual es el objetivo, pero me hace ilusión poder reforzarnos muy bien y competir por todos los títulos, no solo los locales sino poder competir por la 'Champions'", explicó.

Eso sí, en cuanto a los refuerzos, la prioridad es encontrar a un relevo de garantías para el capitán Sergio Busquets, que deja el equipo siendo "muy importante". "El sustituto debe ser de muchísimo nivel. Nos falta juego por dentro, igual algún delantero más. Hay pronóstico claro y lo saben en la dirección deportiva y el presidente", señaló.

"Ah, ¿sí? Es una sorpresa", aseguró sobre el rumor del regreso de Neymar. "En teoría no está en la planificación. Lo aprecio mucho pero hay otras prioridades. Los nombres los saben el presidente y la dirección deportiva. Tenemos claros los distintos escenarios. Quiero ser optimista siempre, de que nos podremos reforzar bien. Hay que encontrar soluciones para tener mejor plantilla que esta temporada", desveló.

Lo importante, para Xavi, es que su equipo ya sabe lo que es triunfar y recoger trofeos. "El equipo ya ha aprendido a ganar, y el ganar atrae ganar. Se sienten ganadores. Por eso es tan importante haber ganado esta Liga. Pero en 'Champions' no competimos bien, mejor que en la temporada anterior. Pero tenemos que competir mejor. El Barça no se puede permitir el lujo de caer en fase de grupos", se sinceró.

"Soy muy feliz porque hago lo que quiero, estoy donde quiero estar. Tengo una familia y dos hijos que son tesoro. Estoy en el Barça de entrenador, es lo que más feliz me hace", concluyó.

Europa Press