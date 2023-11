El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hern√°ndez, ha asegurado que el "problema" del equipo en los √ļltimos partidos es "m√°s futbol√≠stico que mental" y que est√° provocado por el hecho de "no" estar "bien situados en el campo", y espera que esto pueda cambiar este domingo frente al Deportivo Alav√©s, un conjunto "duro y rocoso".

"El bloqueo mental viene porque no estamos ordenados como antes. Creo que el problema es m√°s futbol√≠stico que mental. Los futbolistas est√°n preparados, quieren ganar, hay un vestuario muy sano y muy bueno. Los futbolistas tienen hambre de ganar, es uno de los mejores vestuarios de mi carrera en cuanto a nivel humano. El bloqueo viene porque no estamos bien situados en el campo, y ojal√° a partir de ma√Īana lo podamos hacer y que lo vea todo el mundo", declar√≥ en rueda de prensa.

En este sentido, considera una opci√≥n optar por un cuarto centrocampista para tratar de cambiar las cosas. "Creo que es momento de retocar cosas o plantear alguna alternativa o variante. Es momento del entrenador y de los jugadores para reaccionar. Debemos ser m√°s fieles que nunca a nuestra identidad, recuperar el juego posicional. Nos hemos desordenado en los dos √ļltimos partidos y tenemos que reencontrar el orden", indic√≥.

Adem√°s, el t√©cnico catal√°n no cree que la derrota frente al Shakhtar Donetsk se haya debido a un problema de actitud. "En Hamburgo se hizo un mal partido a nivel de f√ļtbol, pero la actitud no ha faltado nunca. Este equipo tiene muchas ganas de seguir ganando t√≠tulos. Hay un grupo muy sano, est√°n muy unidos, somos una familia y vamos por el buen camino. Vamos a demostrarlo en el campo", insisti√≥.

Tampoco cree que el parón por selecciones pueda interrumpir esta posible reacción del equipo. "Hemos entrenado bien y hemos analizado correctamente los fallos, que eran más de colocación en el campo. El calendario se ha dado así, sabíamos de antemano que los futbolistas se irían con sus selecciones y no cambia nada. No es nada nuevo para mí", expresó.

Por otra parte, confirmó que ha hablado con el presidente Joan Laporta sobre la situación que atraviesan. "Hablamos siempre después de cada partido. Si yo soy positivo, él me supera. Está muy tranquilo, está con el equipo y tiene máxima confianza en nosotros. Tranquilidad y a seguir trabajando, estamos muy unidos", desveló.

Sin embargo, neg√≥ que este fuese su peor momento con el conjunto azulgrana. "Mi peor momento como entrenador lo pas√© el a√Īo pasado -con la eliminaci√≥n en 'Champions'-. El a√Īo pasado s√≠ que estuvimos en una situaci√≥n delicada, sin llegar a ser crisis. He vivido unas crisis aqu√≠ terribles. Hay un bache en estos dos partidos y tenemos que recuperar el juego. Sabemos el diagn√≥stico y vamos a ver si somos capaces de recuperar ese juego posicional que nos identifica. Estoy tranquilo", explic√≥.

"Me habéis dado palos toda la vida, uno se acostumbra y casi se hace inmune a la crítica. Es normal, esto es el Barça. Estamos en un momento en el que hay que aceptar la crítica; llevamos dos partidos malos y hay que ser honestos. No hemos estado a la altura del equipo y las circunstancias. Uno, por desgracia, se acaba acostumbrando", prosiguió.

"Yo soy entrenador de latigazo", brome√≥. "No soy de gritar, aunque cuando me enfado grito. Intento convencer con las ideas. Venimos de conseguir un t√≠tulo la temporada pasada, es un tema de convencer a los jugadores. No antes era un entrenador de mano dura ni ahora de mano floja", a√Īadi√≥.

Por otra parte, Xavi, que asegur√≥ que Frenkie de Jong "estar√° para el Rayo" y que Pedri "est√° al 100%", afirm√≥ tambi√©n que el polaco Robert Lewandowski "acusa esta falta de juego posicional". "No hemos atacado bien ni hemos nutrido a Robert de la forma que siempre lo hacemos", dijo, antes de hablar de I√Īigo Mart√≠nez. "Ha demostrado que es un l√≠der de garant√≠as, tiene muchas virtudes. Fue una petici√≥n m√≠a y es un fichaje muy positivo para el grupo", apunt√≥.

Por √ļltimo, respecto al partido ante el Alav√©s, se√Īal√≥ que lo afrontan "con la m√°xima ilusi√≥n" y "con ganas" de reencontrarse "con el juego". "√öltimamente no hemos estado finos. Venimos de jugar dos partidos malos, sin jugar bien, y lo debemos recuperar. Tenemos que recuperar las buenas sensaciones, ordenarnos m√°s y ser m√°s fieles que nunca a nuestra identidad. Con esto llegar√°n los resultados. Tenemos delante un equipo muy duro y rocoso, intenso, agresivo, que domina mucho el juego directo y los segundos balones. Es de los equipos que m√°s centra de la categor√≠a y tiene las cosas muy claras. No ser√° f√°cil", finaliz√≥.