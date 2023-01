Xavi: "El partido ante el Atlético no decidirá nada, pero ganar sería un golpe encima de la mesa"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que el partido de LaLiga Santander de este domingo ante el Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano "no decidirá nada", pero es consciente de que ganar sería "un golpe encima de la mesa", y ha afirmado que se centra en que sus jugadores puedan ser "más efectivos".

"Cada semana es esto: el siguiente partido es el más importante. No decidirá nada LaLiga, pero sería un golpe encima de la mesa en el Metropolitano. Es un campo complicado, un rival difícil, son una roca defensivamente. Nos costará generar cosas y hay que ser más efectivos que en los últimos dos partidos. Es un partido muy importante, pero no trascendental para el devenir de LaLiga", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, calificó la visita al Metropolitano como una "de las más complicadas" del campeonato. "Mañana tenemos un partido muy importante, en un campo muy complicado, de las salidas más complicadas que tendremos en LaLiga. Vamos a competir y a intentar ser protagonistas con el juego. Tenemos que ser más efectivos y ser nosotros mismos, mostrar nuestra personalidad. El juego ha sido bueno, pero hay que ser más efectivos", señaló.

"Los equipos del 'Cholo' son defensivamente muy bien trabajados. Normalmente utiliza un sistema 5-3-2 o un 4-4-2, es difícil de prever qué va a hacer, es un equipo camaleónico. Tenemos que estar preparados para lo que nos plantee el Atlético. Son casi perfectos en la línea defensiva, nos va a costar generar cosas, pero hay que aprovechar las que podamos tener", continuó.

Sobre la falta de contundencia del equipo, el preparador catalán considera que es "un tema más mental que de juego". "El los últimos partidos hemos dominado y hemos creado ocasiones, pero hay que matar los partidos. Hay que tener más contundencia en las áreas. Somos muy superiores a los rivales pero tenemos errores puntuales", afirmó.

Tampoco cree que falten futbolistas con liderazgo en el vestuario. "Los tenemos, a veces no hace falta alzar la voz, solo mostrar personalidad. Iniesta no alzaba la voz, pero las quería todas. Siempre hay quien lo expresa con la voz y otros con personalidad. Tenemos diferentes perfiles. No es un problema de personalidad ni liderazgo. Todos conocen su rol en la plantilla y ese no es el problema", expuso.

En otro orden de cosas, Xavi explicó cómo manejó el tema de la lesión de Ronald Araujo y su participación con Uruguay en el Mundial. "El rol de Ronald va a ser importantísimo. Es un central que corrige a nuestra espalda, de mucha categoría. Las conversaciones con Diego Alonso fueron muy claras y nos ceñimos a las sensaciones del jugador. Lo importante es que está al cien por cien. Acumuló 60 minutos a gran nivel", indicó.

Sobre el Ceuta, rival en octavos de Copa, explicó que han tenido "suerte por primera vez" al tocarles el rival de menor categoría. "Pero hay que demostrarlo. Sobre el papel, parece que hemos tenido suerte, pero tenemos que demostrarlo. El otro día nos puso contra las cuerdas el Intercity. Queremos hacer un gran partido y pasar la eliminatoria", subrayó.

Sobre el duelo en Alicante, se mostró algo molesto cuando se hizo mención al 'casi tropiezo' de los culés (3-4). "Nosotros 'evitamos el ridículo' y los otros 'pasan la eliminatoria', ¿no? Quedan todavía partidos, vamos a ver cómo llega el equipo de carga física. Miramos el partido de mañana y veremos cómo acaban de cansancio, sanciones, lesiones... Seguimos un poco la filosofía del 'Cholo', partido a partido", expresó.

Por último, no quiso valorar el pasado de Antoine Griezmann en el FC Barcelona. "No sé la situación que vivió aquí. Es un jugador importante para el Atlético de Madrid, toca muchas pelotas, genera, tiene último pase y es muy importante para el 'Cholo'. Marca la diferencia en el último tercio y es un rival importante", finalizó.

Europa Press