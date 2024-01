El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid es el "escenario ideal" para que sus futbolistas se reivindiquen, y cree que el conjunto blanco siempre tiene "hambre" y es "más fuerte cuando el Barça está fuerte".

"Tengo la sensación de que el Madrid es más fuerte cuando el Barça es más fuerte. Desde que estoy en el cargo, si hemos conseguido algún título hemos tenido que pasar por el Real Madrid. El año pasado en la final; les tuvimos que ganar el año pasado en LaLiga porque si no se ponían a seis puntos; nos eliminaron en Copa. Ellos reaccionan cuando ven un Barça fuerte. Está muy igualado todo, en cuanto a títulos también. El año pasado conseguimos dos títulos y este año les estamos peleando este título. Ellos son más fuertes cuando el Barça está fuerte", declaró en la rueda de prensa previa.

Además, afirmó que el equipo está "muy motivado y muy ilusionado" con la posibilidad de alzar un título. "Es el escenario ideal para un futbolista, jugar una final de Supercopa contra el Madrid en un Clásico. Mejor escenario, imposible. Intentaremos hacer un gran partido; tenemos el ejemplo de la temporada pasada, que es el partido ideal que debemos intentar hacer: dominar el partido, imponer nuestra personalidad y nuestro modelo de juego y dominar el balón", apuntó.

"Llegamos un pelín menos en forma que el Real Madrid, es la realidad y hay que ser honestos, pero cuando empiece a rodar el balón no hay favorito. Nunca puedes prever lo que pasará en un Clásico, y menos en una final. Estamos donde queríamos, en la final del primero título de los cuatro por los que luchamos esta temporada. Estamos en un momento ideal para conseguir un título", continuó.

También respondió a la pregunta de si le gustaría ganar la Supercopa aunque el equipo no se lo mereciese. "¿Cuándo ha ganado el Barça sin merecerlo? Nos ha pasado al revés muchas veces, que no hemos ganado cuando lo hemos merecido. Quizá este año en el Reale Arena, nos pasa un partido de cada 200, pero al contrario no nos suele pasar", indicó.

"Este año hemos jugado muy bien contra el Sevilla, contra el Athletic, contra el mismo Real Madrid incluso perdiendo, contra el Girona... Hemos jugado muy bien al fútbol este año, te diría que mejor que la temporada pasada, pero una cosa es lo que analizáis vosotros y otra cosa es lo que analizo yo. Es el momento de repetir estos partidos, dominar y tener personalidad", prosiguió.

Sobre el hecho de que el Real Madrid llegue a la final tras jugar una prórroga ante el Atlético de Madrid, el preparador catalán cree que "no tiene mucha importancia". "Ellos tuvieron una prórroga y acabaron fatigados, nosotros no. El año pasado estuvimos igual, jugamos después contra el Betis, jugamos prórroga y nos salió el mejor partido de los dos últimos años. No creo que sea excusa", expuso.

En este sentido, recordó la final del año pasado. "El partido del año pasado lo vimos igual un par o tres veces para mejorar, porque no todo fue perfecto. Fue un grandísimo partido, pero este año cambia: cambian los futbolistas, el Madrid ha cambiado de sistema, juegan sin un '9' fijo, atacan espacios, juegan prácticamente con cuatro centrocampistas...", manifestó.

Por otra parte, Xavi considera que no se juega nada más allá de "un título". "Sinceramente, llego mucho más desahogado que el año pasado. Hemos ganado, hemos demostrado que este proyecto es ganador, se ganaron dos títulos y este año llego con más tranquilidad, con más poso. El Madrid siempre tiene hambre, nunca he visto un Real Madrid sin hambre; recuerdo que el mejor Barça de la historia tuvo que ir al Bernabéu a ganar 2-6, porque si no se nos ponían a un punto. El Madrid mejora cuando ve un Barça fuerte, y ahora lo están viendo, cuando conversas con Ancelotti te das cuenta. Me extramotiva el Madrid y la final de la Supercopa y lo vamos a dar todo para levantar este título", advirtió.

En otro orden de cosas, aseguró que el hecho de jugar con cuatro mediocentros "no depende de si juega Pedri". "La idea la tengo clarísima, la identidad debe ser la nuestra: ADN Barça, quitarle el balón al Madrid, dominar... Si jugamos con cinco, cuatro o tres mediocampistas, la idea no cambia. Se trata de fijar al oponente, de superioridades numéricas, de triangulaciones... Un ADN que hace 30 años nos inculcó Johan Cruyff. El año pasado estuvimos muy orgullosos del Barça que vimos en la final de la Supercopa y este es el camino que buscamos. Nuestra idea es ser fieles al cruyffismo", afirmó.

Tampoco desveló quiénes acompañarán arriba a Robert Lewandowski. "Raphinha imagino que estará en el partido de Champions. Tengo bastante claros la idea y los nombres. No cambiará. Hay que imponer nuestra personalidad ante el Real Madrid, nada más. Ojalá nos salga un partido parecido al de la temporada pasada", dijo, sin informar de si repetirá con Ronald Araujo para parar a Vinícius. "No puedo dar pistas porque le haría un favor a Ancelotti. Araujo, juegue donde juegue, es una garantía a nivel defensivo. Y cómo ha mejorado con balón en los últimos años, cómo divide, cómo fija. Ha mejorado mucho desde que estamos en el cargo", declaró.

Por otra parte, alabó a su homólogo en el banquillo blanco, Carlo Ancelotti. "Yo seguro que no le he infravalorado, todo lo contrario, me parece uno de los mejores entrenadores del mundo y de la historia, ahí está su palmarés. Ha triunfado en todos los países en los que ha entrenado, dejando huella. No verás prácticamente a nadie hablando mal de Ancelotti. Me parece un caballero, tengo un trato cordial y le tengo un respeto extraordinario. ¿Similitudes? No lo sé. Igual que éramos centrocampistas y veíamos el fútbol de la misma manera, pero las ideas y las metodologías son diferentes", expresó.

Por último, Xavi señaló que no se centrarán exclusivamente en frenar a Jude Bellingham. "No nos centramos en un jugador, si no nos volveríamos locos. Todos tienen un nivel extraordinario: Vinícius, Rodrygo, Bellingham, Modric, Tchouaméni... De Bellingham destacaría su llegada, la capacidad física y técnica, es un futbolista extraordinario y está marcando diferencias con esas llegadas desde segunda línea", finalizó.