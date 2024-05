Xavi: "La confianza del presidente está intacta"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que la confianza del presidente del club, Joan Laporta, en él "está intacta" y que "no ha cambiado absolutamente nada" de su situación, por lo que continuará la próxima temporada al frente del equipo, y ha apelado a centrarse en el partido de este domingo ante el Rayo Vallecano para asegurar el "objetivo mínimo" de la segunda posición.

"Me vienen informaciones, pero es que no me interesan. A mí lo que me interesa es tener la confianza del presidente, que está intacta en estos momentos, y la de Deco y el vicepresidente deportivo. Y en este sentido me transmiten tranquilidad, calma y confianza. Por lo tanto, no cambia nada. Entiendo a los medios que tienen que escribir cosas y publicarlas, pero a mí lo que me transmiten es esto. Para mí no ha cambiado absolutamente nada", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, desveló que la directiva le ha "transmitido tranquilidad". "Seguimos con la misma ilusión, la misma ambición, con las mismas ganas de enfrentar lo que queda de esta temporada y la que viene. Tenemos un proyecto, me transmiten esta tranquilidad y esta ilusión. Entiendo el ruido, pero no cambia nada", expresó. "No hemos hablado absolutamente nada, no te puedo aportar más información que la que me transmite el club de tranquilidad, de confianza, de proyecto, de ilusión y de ganas de jugar mañana, de competir y de certificar la segunda plaza. Estas son historias que a mí no me ha contado nadie", indicó.

"Estamos en contacto permanente. Y si tenemos que hablar de alguna cosa, hablaremos. Está todo como hace tres semanas, cuando nos sentamos aquí para anunciar mi continuación, mis ganas, mi ilusión. Hay un proyecto, hay una base en la plantilla extraordinaria para hacer cosas que este año hemos intentado. No han salido, pero hemos competido. Si hay algún cambio, ya os lo diremos, pero estoy tranquilo y con ganas de enfrentar el partido de mañana del Rayo, enfocado en ganar los tres puntos mañana", continuó.

Además, el técnico catalán insistió en que se centra en su "trabajo". "Hemos estado analizando al Rayo Vallecano, en qué nos pueden hacer, sus fortalezas, sus debilidades. Estoy pendiente del partido de mañana, que para mí es muy importante, no me centro en si me lo merezco o no lo merezco. Esto es el Barça y estas cosas suelen pasar", dijo.

"Tengo cero dudas de que la cosa puede ir bien conmigo de entrenador. Tengo una base en la plantilla extraordinaria, sobre todo gente de casa, gente de la Masia que este año se han consolidado. Entiendo que el año que viene podemos competir de mejor manera que este. Por eso sigo con ganas, con ilusión, tengo el honor de estar donde quiero, que es el club de mi vida, que es el Barça. Tengo una ambición y una ilusión que están intactas. Y con estas noticias pues todavía más, de demostrar que la cosa puede ir bien", explicó.

También confesó que ha hablado con sus futbolistas y les ha dicho "exactamente" lo mismo que a los periodistas. "Exactamente las mismas palabras. No tengo que engañar a nadie. Esto sigue igual, la ilusión y la ambición están intactas. Le he dicho lo mismo a los futbolistas, así que sentios afortunados", afirmó. "Hay mucho ruido fuera, pero es normal, es el Barça y estas cosas pasan. El futbolista está bien, está implicado, está comprometido y está con ganas de ganar mañana. Estamos enfocados en el Rayo Vallecano", prosiguió.

Sobre su estado de ánimo, confesó que está "feliz de ser entrenador del Barça". "Cuando vengo con el coche, estoy encantado, estoy feliz porque vengo al mejor club del mundo, o así lo siento, a dejarme la piel como siempre, eso no me varía. Las críticas, en todo caso, quizás me hacen mejorar. He recibido muchas críticas porque estoy en uno de los mejores clubes del mundo. Por lo tanto, no varía nada. Tengo ganas de demostrar que podemos continuar siendo competitivos, lo hemos demostrado, es un proyecto que ya ha ganado. Este año, por desgracia, no nos ha llegado, creo que por detalles, para competir y para ganar. Pero estoy convencido de que las cosas pueden ir bien", manifestó.

Por último, Xavi recalcó que este domingo tienen "la oportunidad de sentenciar esta segunda plaza, que era el objetivo mínimo". "Lo tenemos todo de cara; dependemos de nosotros, tenemos cuatro puntos sobre el tercer clasificado y es una gran oportunidad para certificar jugar un título más el año que viene, que es la Supercopa. Es un partido muy importante, queremos sentenciarlo ya. Quedan dos partidos, dos oportunidades, pero lo tenemos que hacer a la primera", concluyó.

Europa Press