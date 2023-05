Xavi: "Los de Osasuna son 3 puntos vitales"

"Me gustaría ganar la Liga cuanto antes mejor, lo necesitamos"

BARCELONA, 1 May. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, calificó de "vitales" los 3 puntos en juego contra Osasuna, que visita este martes el Spotify Camp Nou, y aseguró que necesitan ganar y "cuanto antes mejor" el título de LaLiga Santander, por lo que quieren ganar a los navarros y con el 4-0 contra el Betis como referencia.

"No sabemos qué alineación sacará. Osasuna tiene el partido más importante de su historia el sábado (final de Copa del Rey) y no sé si reservarán gente. Están haciendo una gran temporada y un gran trabajo, son un bloque y buen equipo, un rival difícil. Pero jugamos en casa y tenemos el partido contra el Betis como referencia, son tres puntos vitales para nosotros", manifestó en rueda de prensa.

Para Xavi, ganar y tener buenas sensaciones es muy importante. "Tenemos el partido en casa contra Osasuna, no sé si están enfocados en el sábado pero nosotros nos tenemos que enfocar en nosotros. Tenemos que mostrar continuidad. Lo tenemos que conseguir y ahora es un muy buen momento", apeló.

Eso sí, aunque Osasuna pueda tener en mente el sábado, Xavi espera un partido complicado. "Pero también querrán competir bien aquí, el mejor entrenamiento es un partido. Es un equipo que compite de maravilla y querrán hacerlo bien mañana", avisó a sus jugadores.

Preguntado por si preferiría ganar LaLiga fuera, podría ser en casa del Espanyol, o en el Camp Nou, aseguró que le gustaría ganar esta Liga "cuanto antes mejor". "Lo necesitamos. Si cuadra en Cornellà , pues no podemos elegir. Se tiene que ganar LaLiga independientemente de dónde sea. Y pasa por ganar a Osasuna, que son 3 goles vitales. Y luego veremos qué hace el Real Madrid, pero nos centramos en nosotros", recalcó.

Eso sí, no quiere tirar las campanas al vuelo, todavía. "No se ha ganado LaLiga y se da por hecho, y nos vienen partidos complicados. Si somos campeones ya lo hablaremos, hasta ahora lo que nos ha hecho estar donde estamos es el haber sido un equipo, un bloque. Todo el mundo ha priorizado el equipo por encima de la individualidad", señaló.

Y ganar la Liga no sería un milagro. "Un milagro no pero que tiene mucho mérito, sí. Tiene mucho mérito estar donde estamos, ya le hemos quitado una Supercopa, estamos en un proceso de construcción todavía aunque la gente no quiera escucharlo, pero hay que construir ganando. La Liga es muy importante para el club, nos daría mucha estabilidad", reconoció.

Pensando también en ese futuro alirón, agradeció al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que asegurara este lunes que el Barça sería merecedor del título. "Nosotros felicitamos al Madrid el año pasado. Los profesionales del fútbol sabemos que la Liga normalmente la gana el mejor, el más solvente y el que tiene más continuidad. La Liga te da la sensación de que has hecho bien el trabajo. Todavía no está ganada, pero agradezco las palabras a Ancelotti", agradeció.

A nivel personal, aseguró estar "disfrutando". "Desde enero hacia aquí mi sensación como entrenador es que estoy disfrutando. Antes era más sufrir que disfrutar pero forma parte del proceso. No queda otra que trabajar e insistir", se sinceró.

Europa Press