Xavi: "Los jóvenes tienen que tener paciencia, yo estuve tres años con el número 26 a la espalda"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que los jugadores más jóvenes tienen que tener "paciencia" para hacerse un hueco en el primer equipo, recordando que él estuvo "tres años con el 26 a la espalda" antes de triunfar, además de recalcar que cada encuentro hasta final de temporada es "clave", empezando por el de este domingo ante el Villarreal, en el que "quien tenga la pelota se llevará el partido".

"Tienen que ver el ejemplo de sus compañeros. Kessié ha tenido paciencia; salió el otro día en el minuto 5 y marcó diferencias, ha tenido toda la paciencia del mundo. Yo también tuve mucha paciencia, estuve tres años con el número 26 a la espalda, tuve la paciencia necesaria para jugar en el FC Barcelona", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, piensa que "la gente tiene demasiada prisa". "Estamos en el mejor club del mundo y hay competencia dentro de la plantilla. Las nuevas generaciones quieren triunfar demasiado rápido, pero hay que tener paciencia en un club tan gran como el Barça", explicó.

Además, reconoció que tiene "una confianza ciega" en Ansu Fati y que nunca pensaron en traspasarlo. "En estos momentos no hay nadie transferible", dijo. "Es un jugador importante y fundamental. Tengo esperanza enorme en él, tenemos tiempo. No entiendo por qué hay tanto lío", señaló, antes de hablar de la situación de Alejandro Balde. "Está muy tranquilo, quiere quedarse. Tendremos jugador para muchos años", expuso.

Sobre la continuidad de Sergio Busquets, el técnico catalán garantizó que "no habrá ningún problema". "Él sabe que es un jugador importantísimo para mí y para el club, es una leyenda viva, y su decisión marcará lo que pase con él. Solo él decidirá", añadió sobre su futuro.

En otro orden de cosas, Xavi, que afirmó que Marc-André Ter Stegen "es la excelencia con los pies", se rindió al "impresionante nivel" de sus centrocampistas. "Pedri, Gavi, Frenkie... Es increíble el nivel extraordinario de Frenkie, está en su mejor versión desde que estamos aquí, también Kessié. La calma la dan todos ellos", apuntó.

"Intento ser positivo, natural, transmitir lo que veo. No tengo la pócima mágica, he tenido grandes padres futbolísticos. Les pido que no jueguen con miedo, que lo intenten, que prueben cosas... Los entrenadores dependemos mucho de los futbolistas que tenemos en el campo y ahora tenemos futbolistas muy grandes. Las cosas van yendo bien, pero a excepción de la Supercopa no hemos ganado nada", aseguró sobre su trato con los futbolistas y sobre el curso.

"cada salida será muy difícil, todo el mundo se juega algo"

Respecto al partido de este domingo en el Estadio de la Cerámica y al de la próxima semana ante el Manchester United en la Liga Europa, aseguró que no hay "ninguna prioridad" y que los considera igual de importantes. "Ahora pienso en el partido de mañana. Veremos cómo acabamos el partido y valoraremos lo que haremos el jueves, pero no me condiciona el partido", indicó.

También garantizó que hay "alternativas a la baja del lesionado Sergio Busquets. "No voy a adelantar el planteamiento. Le echaremos de menos, también a Ousmane -Dembélé-, pero tenemos alternativas para ganar", declaró. "Cada partido es clave, y más a estas alturas de la temporada. Con ocho puntos, si ganas le metes presión a tu perseguidor. Cada salida fuera de casa será muy difícil, todo el mundo se juega algo. Hay mucha competencia. Será una salida muy complicada contra un gran equipo y contra un gran entrenador, con una filosofía muy parecida a la nuestra. Queremos los tres puntos", prosiguió.

Sobre el Villarreal y Quique Setién, explicó que tienen "un estilo de juego muy parecido" al del Barça. "Está cómodo cuando tiene la pelota. El Villarreal es un gran equipo; está en buena forma a pesar de perder en el campo del Elche, tiene buenos centrales, Parejo es un jugador extraordinario, no sé si jugará Gerard Moreno o no... Tienes buenos jugadores arriba, de gran nivel. Una de las claves será quién tenga la pelota; el que la tenga, se llevará el partido. Intentaremos demostrar que estamos en un buen momento de forma", afirmó.

También considera que el técnico cántabro "podría hacer algo diferente" ante las bajas. "Tienen alternativas en el juego a la baja de Gerard Moreno. La filosofía de Setién es muy parecida a la nuestra: está a gusto con balón, le gusta tener la posesión... Intentaremos que no estén cómodos, pero tengo muy buena consideración de Quique", apuntó.

Justo en el Estadio de la Cerámica, Xavi vivió su primera visita como preparador azulgrana. "No merecimos la victoria en ese momento, el empate hubiera sido lo más justo. Nos encontramos con un gol de Memphis al final. El equipo es completamente diferente, yo también he madurado mucho como entrenador. Esto nos hace ir con más confianza y tranquilidad, aunque es un equipo que te puede ganar perfectamente, como ya demostraron contra el Real Madrid", recordó.

Por último, restó importancia a las críticas del hermano de Leo Messi a la directiva azulgrana. "Si se ha disculpado, ya está. Conozco bien a la familia Messi, a Leo en especial. Son gente humilde, agradecida, que ha trabajado mucho para poder estar en su posición. A veces nos equivocamos, yo soy el primero que pido perdón cuando me equivoco; Matías lo ha hecho y no hay que darle más importancia", finalizó.

Europa Press