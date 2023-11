"Perdemos a Gavi y vamos a ver si podemos incorporar a alguien"

BARCELONA, 24 Nov. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que su relación con el seleccionador español, Luis De la Fuente, es buena y negó que hayan tenido polémica alguna por la lesión de rodilla del blaugrana Gavi, que se perderá lo que resta de temporada, en un partido en el que España ya no se jugaba nada.

"Con De La Fuente tengo muy buena relación. De hecho, me llamó hace, creo, que fue el día 11 o 10 de marzo, me llamó, estábamos hablando, tengo muy buena relación con él, igual que con Albert Luque, también. No le veo un problema de gestión de entrenador. Lo veo más de calendario, de carga de partidos, de que Gavi con la edad que tiene ha jugado muchos partidos", apuntó en rueda de prensa.

"En la línea de muchos entrenadores que han dicho que el calendario es muy exigente y en este sentido creo que es la principal razón de la lesión de Gavi. Más allá de que ha sido fortuita, le puede pasar en un partido, en un entrenamiento, es una desgracia y romperte el cruzado muchas veces es cuestión de infortunio. No hay polémica, ninguna, con De la Fuente. Hay buena relación, la lesión es un tema de calendario, de exceso de partidos, diría yo", reiteró Xavi.

Eso sí, calificó la pérdida de Gavi de "desgracia". "Su baja para nosotros es muy importante, es una desgracia. Creo que es un jugador insustituible por el corazón, la pasión, el coraje, las ganas que le pone", aseguró sobre el centrocampista.

"Tenemos que intentar sustituirlas, será difícil porque es un jugador que nos aporta muchísimo en este sentido, más su calidad como futbolista en cuanto a talento. Y mañana es un partido que precisamente necesitamos a Gavi", apuntó, en referencia a la visita al Rayo Vallecano de este sábado en LaLiga EA Sports.

Xavi, que como jugador pasó por una situación similar a la de Gavi, fue claro con el joven jugador internacional. "Tras romperme el ligamento cruzado creo que fui hasta más profesional y esto es lo que le he transmitido a Gavi, que no se salte ni un día de recuperación. Que si tiene que hacer un día más que lo haga, que la recuperación es la clave para recuperar la rodilla. Al final lo que nos preocupa ahora de Gavi es que esté bien, que esté tranquilo y que se recupere lo mejor posible", le recomendó a su jugador.

En cuanto a ir al mercado de fichajes a intentar suplir a Gavi, o cubrir su ficha, fue tajante. "Estoy en contacto con el 'presi' y con Deco a diario. Es decir, lo que creamos conveniente lo anunciaremos. Ellos saben mi postura, yo también escucho siempre la suya. Y a partir de ahí hay un consenso, no hay ningún problema. Vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver. Evidentemente perdemos a un futbolista toda la temporada que es Gavi y vamos a ver si podemos incorporar a alguien", se sinceró.