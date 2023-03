Xavi: "No van a conseguir desestabilizarnos"

"El Barça ganó 1-0 la primera Copa de Europa con el gol de Koeman y nadie decía nada del estilo"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que nadie va a conseguir "desestabilizar" al equipo con el 'caso Negreira', y menos antes del Clásico de este domingo ante el Real Madrid, donde esperan dar "un golpe sobre la mesa", y ha recordado que ganar 1-0 "es un resultado fantástico" y que así se ganó la primera Copa de Europa del club, cuando "nadie decía nada del estilo".

"No van a desestabilizarnos, no lo van a conseguir. Estamos muy estables. Vamos a competir e intentar ganar mañana, que sería un golpe muy fuerte y duro para ganar LaLiga. Estamos muy estabilizados, en eso no hay problema", declaró en rueda de prensa. "Nosotros no hemos hablado del tema de los árbitros", insistió.

En este sentido, apeló al mensaje de Joan Laporta, que aseguró que había una campaña de desprestigio contra la entidad y que pidió a los socios que estuviesen "tranquilos". "Todo lo que diga el presidente va a misa, es el líder del proyecto. No quiero hablar del tema, que ya he hablado mucho. Me centro en el fútbol. Mañana es un partido trascendente en LaLiga, que es el gran objetivo de esta temporada", indicó.

Tampoco le preocupa el ambiente que se puedan encontrar en los campos de España. "Con toda la hostilidad que vivimos en Bilbao, seguramente fuera de casa será parecido a lo que vivimos allí. Nos tenemos que cerrar sobre nosotros mismos, debemos ser herméticos, muy fuertes mentalmente, y pensar en el fútbol. Hay que intentar ganar, nada más. Estamos centrados en el juego", señaló.

Además, al técnico catalán no le importa que se pongan en duda los éxitos de la mejor época del club. "No me molesta, la gente puede opinar lo que quiera, yo sé que gané de manera lícita. Nunca sentí que ganara por los árbitros, y si fuera así me iría para casa, de verdad. Igual que no quiero que me perjudiquen, no quiero que me beneficien", advirtió.

Sobre el partido, apeló a dar "un golpe sobre la mesa" para distanciarse todavía más del conjunto blanco. "En caso de ganar, sería un golpe sobre la mesa, serían 12 puntos a falta de 12 partidos. No sería nada definitivo, pero sería un golpe fuerte para nosotros. Pase lo que pase, creo que no será definitivo", apuntó.

También se confesó "muy motivado". "Soy muy culé y me gusta jugar este tipo de partidos. Los Clásicos me ponen, me extramotivan. El escenario es muy bueno para nosotros: llevamos una ventaja importante en LaLiga, son nueve puntos, y jugamos en casa. Tengo buenas sensaciones. Estamos con mucha ilusión de mostrar nuestra mejor versión jugando en casa", expuso.

"La presión de ganar siempre está en 'Can Barça'. El Madrid está en una peor situación a nivel de clasificación, pero la presión la tenemos solo siendo el Barcelona. Para mí, el Barça es el club más grande del mundo y tenemos esa presión siempre. Pero ellos también tendrán, y más en la situación que están, que van segundos", continuó.

Respecto a cómo se desarrollará el choque, reconoció que tratarán de tener "más dominio" que en el último Clásico. "No buscamos defendernos sin pelota, buscamos tener el balón y ser protagonistas con balón, más que en las 'semis' de Copa. Veo al Madrid muy fuerte, ha mejorado mucho físicamente desde enero hasta aquí. Supongo que será un partido muy disputado. Son partidos imprevisibles, son Clásicos, nunca sabes qué depararán. Nos hemos preparado bien, hemos preparado muchos aspectos. Esperamos que el campo sea una olla a presión para el rival", expresó.

"En la Supercopa competimos muy bien con balón y, el día de la Copa, sin balón. Si hacemos las dos cosas bien, tenemos muchos números de ganar. A mí me gustaría que tuviéramos mucha más posesión. Nos estamos defendiendo muy bien, el equipo es generoso, solidario, y me hace sentir orgulloso, pero me gustaría mucho más que mi equipo tuviera más posesión que en la Copa", prosiguió.

A pesar de las críticas por el juego del equipo, Xavi se mostró optimista. "Una cosa es el resultado y otra el estilo. Nosotros nunca vamos a cambiar el estilo, nunca nos vamos a cerrar atrás. Siempre somos proactivos e intentamos presionar alto, siempre queremos tener el balón. La idea no se toca. El Barça ganó 1-0 la primera Copa de Europa con el gol de Koeman y nadie decía nada del estilo. Todo el respeto para el 'Cholo' y para todo el mundo. No tengo que conocer a nadie, solo a mis futbolistas y a mi presidente", señaló.

"¿Qué pasa con el 1-0? Puestos a elegir prefiero un 4-0 o un 5-4, pero cuesta marcar goles, la gente defiende bien... El que no ha jugado al fútbol no puede entender lo que es tener a un contrario delante, y más al Real Madrid, campeón de la 'Champions'. Ganar 1-0 es un resultado fantástico, es una maravilla. ¿Qué problema hay?", añadió.

"somos capaces de ser dominadores sin pedri"

En otro orden de cosas, habló del estado de Pedri, que se perderá el Clásico. "Pedri llegaba muy justo, sabíamos que había un riesgo. Ayer volvió a entrenar y no se sintió al 100% y, si no estás al 100%, lo mejor que puede hacer es recuperarse bien. Hablamos con él y le dijimos que no hacía falta que forzara nada. Es un partido importante que puede ser decisivo, pero no es una gran final. No queremos perder a Pedri dos meses más", manifestó.

Además, recalcó que el "objetivo" es ser dominadores, aunque sea sin el canario, en un duelo "al 50%". "El único partido en el que no hemos sido dominadores fue el de Copa en el Bernabéu. Hemos intentado trabajar esto durante la semana. Veremos si podemos dominar ante un Madrid que, cuando aprieta arriba, es un equipo muy fuerte. Somos capaces de ser dominadores sin Pedri", insistió.

También habló del duelo entre Vinícius y Ronald Araujo. "Araujo es muy fuerte físicamente, es rápido, es veloz, intuye muy bien por dónde se va a desmarcar el contrario. Es un portento físico, es responsable y líder. Es un defensa de talla mundial, actualmente uno de los mejores del mundo. Tener a Ronald en el equipo es una garantía, es una ventaja. Cuando ha tenido que enfrentarse a Vinícius normalmente ha salido vencedor de ese duelo, pero Vinícius marca muchas diferencias, es un jugador que me gusta muchísimo: cómo encara, la personalidad que tiene... El Madrid tiene un jugador extraordinario", subrayó.

El preparador culé lamentó también las críticas a Gavi. "Ahora hace días que no veo ninguna noticia al respecto, como hace mes y medio, que decían que Gavi era un carnicero. Sorprende, pero estamos acostumbrados. Conozco bien la casa y sé de dónde vienen los tiros. Tenemos que proteger al futbolista, que juegue tranquilo. No podemos estar pendientes del entorno. Gavi está entrenando muy bien, hace su juego y en ningún momento entra con mala fe, entra fuerte", expresó.

