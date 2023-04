Xavi: "No voy a parar hasta que haya una norma sobre el estado del césped"

"El Atlético de Madrid es el equipo más en forma de la categoría"

MADRID, 22 Abr. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que "no" va a "parar" ni se va a "callar" hasta que se establezca una norma para determinar el estado del césped durante los partidos, insistiendo en que le "molesta" el sol, y ha afirmado que el Atlético de Madrid, al que se enfrentan este domingo en el Spotify Camp Nou, es "el equipo más en forma de la categoría".

"A mí se me critica por todo, pero no me molesta nada. ¿Si me molesta el sol? Sí. No voy a cambiar de opinión por los 'memes'. El sol nos molesta, el césped seco no nos beneficia, ni a nosotros, ni al espectáculo ni al Getafe. La pregunta es para Quique -Sánchez Flores-: ¿por qué no regó el campo? Que pregunten por qué no se regó el campo y por qué estaba más alto de lo habitual", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, lamentó que no exista una regla que obligue a cuidar el estado del césped. "No voy a parar hasta que haya una norma con exactitud para la superficie. En todos los deportes la hay, ¿por qué en el fútbol no? No me tengo que callar, tenemos que insistir en esto. En golf, si el césped no está bien, no se juega; en el tenis, si llueve, se para; si está mojado cuando tira LeBron James, se pasa la mopa... Y yo puedo entrar en el campo con charcos", manifestó.

"No me voy a callar. La superficie es fundamental para el espectáculo. Luego decimos que la juventud no ve el partido entero... Normal. A lo mejor hubiésemos empatado igual, la excusa no es el resultado, que es error nuestro. Esto va más allá del resultado. Si queremos espectáculo hay que cuidar la superficie. ¿Y que nos perjudica el sol? Pues claro, porque se seca el campo. Lo diré hoy, la semana que viene y después de 200.000 'memes' más. Me da igual", añadió.

A pesar de todo, insistió en que deben "volver a ser reconocibles" en su juego. "No perder tantos balones, volver a tener identidad, tener buenas sensaciones, generar muchas más cosas en ataque, tirar la línea defensiva muy alta, estar concentrados... Hay circunstancias en la temporada que hacen bajar el nivel y ahora hay que volver a subirlo. Es un partido para reaccionar. Queremos ganar esta Liga", afirmó.

"Nosotros tenemos que volver a ser reconocibles y a tener identidad, dominar durante muchos momentos del partido. Mañana es un partido motivante para todos, nos va LaLiga. Es un momento perfecto para volver a mostrar nuestra identidad. Hemos bajado el nivel, hace dos partidos que no estamos al nivel que querríamos, pero tenemos buenas sensaciones. Mañana es un día clave", apuntó.

Por otra parte, el técnico azulgrana aseguró que ganar al Atlético sería "un golpe sobre la mesa. "Cada partido es ya un golpe sobre la mesa. Nos quedan nueve finales y si ganamos este domingo el Atlético de Madrid ya no tendría prácticamente opciones de conseguir el título de LaLiga. Sería 'eliminar' a un rival en esta Liga. Estamos en una situación de privilegio, pero no podemos relajarnos porque tenemos dos rivales que están en un muy buen nivel de forma", señaló.

Así, cree que el de este domingo será "un partido complicado, grande". "El Atlético de Madrid es posiblemente el equipo más en forma de la categoría en este momento, por resultados y también por juego. Está jugando muy bien al fútbol: se atreven, se asocian bien, Griezmann está en un buen momento de forma, genera juego... Tienen mucho nivel, son una gran plantilla", expuso.

"El 'Cholo' está haciendo un trabajo extraordinario y no era fácil, porque después de la eliminación de la 'Champions' muchos les daban por muertos. Cómo se han rehecho, como han tirado de equipo... Estamos ante un rival en un estado de forma espectacular. Posiblemente es el rival más en forma. El partido de la primera vuelta nos puede servir de referencia, dominamos mucho el partido, y buscaremos volver a tener esa identidad y a ser reconocibles en todo momento, es el objetivo además de los tres puntos", continuó.

Además, expresó su "admiración" hacia su homólogo en el banquillo rojiblanco. "Aunque no lo parezca, porque tenemos ideas y modelos de juego totalmente diferentes, tengo mucha admiración por el 'Cholo'. Ahora sé lo que es entrenar a un equipo grande, la presión que se sufre, y hay que elogiar todo lo que ha logrado con el Atlético de Madrid. Tengo una admiración muy grande por el 'Cholo'. La idea que tiene la transmite a la perfección a sus jugadores", explicó.

También destacó el "carácter" del Atlético. "Es de los equipos que más carácter tienen. Es una maravilla cómo su entrenador imprime su carácter desde el banquillo. Se han rehecho de una manera espectacular, cuando nadie lo esperaba, ahí están. Los veo con un alma tremenda y eso les hace muy peligrosos. Es mérito del 'Cholo'. Son una familia, un bloque: todo el mundo trabaja, todo el mundo corre. Son un equipo y es mérito del 'Cholo' y de los jugadores. Son un equipo con mucha alma y mucho carácter", dijo. "Hemos entrenado nuestro modelo de juego y cómo vamos a atacar y a defender al Atlético de Madrid. Trabajamos mucho la finalización, luego ya está el acierto del equipo", añadió.

Sobre el francés Ousmane Dembélé, aseguró que está "a un paso" de entrar en la lista. "Está prácticamente preparado, esta semana le recuperaremos, si no es el miércoles será el sábado. Ya está con el grupo, como Andreas -Christensen-, que está casi al 100%. Los que sí están ya al 100% son Pedri y Frenkie -De Jong-", manifestó.

Además, está convencido de que el polaco Robert Lewandowski volverá a encontrar puntería. "Está bien, motivado, ha entrenado muy bien. Siempre busca soluciones para que el equipo mejore. Estamos muy contentos con Robert a pesar de no marcar tanto como en la primer vuelta. Volverá a marcar y a ser importante. Debe recuperar sensaciones en este sentido", aseguró.

Respecto a las conversaciones del presidente Joan Laporta con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, Xavi explicó que está "tranquilo". "El presidente me ha dicho que está todo 'ok', que no hay ninguna preocupación. Nosotros estamos centrados en nuestro trabajo. Nos da mucha confianza siempre y yo estoy tranquilo", apuntó.

Por último, rechazó valorar un posible regreso del argentino Leo Messi al conjunto culé. "No estoy pendiente de estos temas. Lo que me toca es entrenar bien, no pensar en el año que viene, en fichajes ni en situaciones extradeportivas que nos puedan afectar durante la semana. Estoy pendiente del fútbol, no es el momento de hablar de Leo ni de fichajes", finalizó.

