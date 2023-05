Xavi: "Sigo con muchas ganas y para hacer cosas más grandes"

"Mañana nos entregan la Liga pero antes hay un partido y queremos terminar ganando"

BARCELONA, 19 May. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que su renovación no será un problema, que tiene contrato hasta 2024 y que sigue con mucha ilusión y ganas de hacer "cosas más grandes" el próximo año, tras ganar esta campaña LaLiga y la Supercopa de España, mientras que aseguró que quiere ganar a la Real Sociedad, este sábado, para completar la fiesta.

"Hemos hablado de la renovación pero no será un problema y no es la prioridad porque tengo contrato el año que viene. La prioridad es hacer un equipo competitivo, reforzarnos bien y ganar títulos el año que viene. No seré nunca un problema para el Barça, aunque haya leído que hay discrepancias", señaló en rueda de prensa.

En este sentido, dejó claro que se quedaría "toda la vida" en el Barça. "Pero esto va de resultados y de rendimiento. Este año ha sido una gran temporada y me da crédito para seguir y empezar la temporada que viene. Es el club más exigente y difícil del mundo pero estamos con mucha ilusión y sigo con muchas ganas, para hacer cosas más grandes todavía", aseguró.

"Quiero conseguir otra vez títulos y dar más la talla en la 'Champions', porque no hemos estado al nivel. Somos conscientes de ello", reconoció el técnico, que puso un "notable" a la temporada del equipo por eso 'pero' europeo.

De todos modos, el equipo está "feliz y orgulloso" y quiere terminar LaLiga con buen pie, empezando por ganar a la Real Sociedad este sábado en su visita al Spotify Camp Nou. "Es momento de celebrarlo delante de nuestra afición, tras la rúa del otro día que fue extraordinaria. La gente tenía necesidad de celebrar estas cosas", reconoció.

"Mañana en el Camp Nou nos entregan la Copa pero antes hay un partido y queremos terminar la Liga con buenas sensaciones, ganando, y con objetivos como ser el equipo menos goleado, porterías a cero o el 'Pichichi' de Robert. Nos hacen ilusión y también son importantes ahora", argumentó, sincero.

Preguntado por qué significa ganar esta Liga, aseguró que les brinda "mucha estabilidad". "Estuve muy feliz de ganar la Supercopa en Arabia pero esta Liga nos da mucha estabilidad. Felicitar al club por el esfuerzo que han hecho para tener un equipo competitivo, un esfuerzo extraordinario para estar en este momento bueno", apuntó.

"Hemos hecho una gran temporada y no hay que comparar con otros clubes, sí con lo hecho en el pasado por el Barça. Nuestro baremo es de dentro, de mirar dónde estábamos el año pasado y dónde estamos ahora. Esto es mérito de todos. Es una Liga colectiva y me siento muy orgulloso, no hay que comparar", manifestó.

"Nosotros valoramos mucho esta Liga, independientemente de los equipos. El termómetro es ver a la gente feliz en la calle, con ilusión. El valor es este, no que no gane el Madrid o que el City le golee. Para nosotros no tiene importancia, y sí la tiene el ganar esta Liga", añadió.

Sobre ese Manchester City-Real Madrid, no quiso hablar de "baño" a los blancos. "No me gusta la palabra baño en el fútbol, es destructiva como lo es fracaso. Pero me gustó mucho el City, fue superior y lo aprovechó para ser justo vencedor. Ahora mismo el City es el mejor equipo del mundo", apuntó.

Por último, no quiso alimentar los rumores sobre el posible interés 'culer' en Zubimendi, de la Real Sociedad. "Me gusta toda la Real Sociedad. Imanol hace un trabajo extraordinario, se parece a nuestro modelo de juego, aprieta arriba, domina el tercer hombre, no pierden alones. Zubimendi es un pivote extraordinario, domina con y sin balón, ganador de duelos, entiende el fútbol que nos gusta en el Barça. Es un futbolista extraordinario en su posición", aseguró.

