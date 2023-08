"Ansu Fati es patrimonio del club"

"Lo de Dembélé ha sido una decepción grande"

MADRID, 12 Ago. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que son "optimistas" con poder inscribir a "la mayoría de los jugadores" antes del duelo de este domingo ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports, y ha afirmado que la marcha de Ousmane Dembélé ha sido "una decepción muy grande" y que Ansu Fati es "patrimonio del club", aunque no descartó su salida.

"En todo momento sabíamos el escenario. A partir de ahí, trabajar con normalidad, sabiendo de la incertidumbre de si podíamos inscribir o no. Parece ser que vamos a poder inscribir a la mayoría de los jugadores", declaró en rueda de prensa. "Estamos centrados en el partido de mañana. Estamos trabajando para inscribir jugadores, pero no puedo avanzar nada más. Lo que importa es el partido contra el Getafe y estamos enfocados en eso", añadió.

En este sentido, señaló que están "a la espera del club", trabajando "conjuntamente con el presidente y con Mateu -Alemany-". "Estamos trabajando en inscribir a la mayoría de los jugadores, pero de momento somos optimistas y positivos", dijo. "En un 90%, tengo la seguridad de contar con casi todos, con la gran mayoría. Veremos mañana. En el área deportiva son positivos y claros. Ya puedo visualizar el equipo que saldrá mañana. Confío en LaLiga, en la normativa. Es complejo, hubo mucha polémica el año pasado y no me gusta. A veces peco de ser sincero, pero estamos en las condiciones que pide LaLiga", prosiguió.

Sin embargo, no quiso hablar de la posible vuelta del brasileño Neymar. "Hay mercado hasta el 31 de agosto", indicó, antes de valorar también la situación de Ansu Fati. "No sabremos nada hasta el 1 de septiembre de qué jugadores seguirán y cuáles no. Somos los que somos y tenemos que competir. Estoy muy contento con Ansu, es patrimonio del club, de presente y de futuro. No sé por qué decís que no soy contundente con él. Después, el mercado dirá. No puedo decir qué jugador se quedará", subrayó.

También confesó su "decepción" por la decisión del francés Ousmane Dembélé de marcharse al Paris Saint-Germain. "Ha sido un buen chico, nos ha ayudado, le hemos dado muchísimo cariño y muchísima importancia. Para mí era un futbolista importante y ha sido una decepción grande que haya decidido marcharse cuando aquí tenía la felicidad y apostábamos por él. Ha sido decepcionante para mí a nivel personal, el proyecto era aquí, pero él escogió otro lado", desveló.

Respecto a Ronald Araujo y Andreas Christensen, aseguró que tuvieron molestias esta semana y "en principio estarán disponibles", y aventuró el futuro de Lamine Yamal y de Fermín. "Dependerá de ellos, de los entrenamientos y en los partidos. Lamine es un jugador que puede marcar diferencias y nos puede ayudar; está preparado para tener minutos. El papel de los jugadores lo marcan ellos", expresó.

En otro orden de cosas, confesó que están "ilusionados con esta temporada". "Nos hemos reforzado bien, estamos llegando a un buen momento de confianza, a un buen momento de juego. Tenemos mucha ilusión ante un rival realmente complicado, una roca defensiva, con una línea de cinco. Tendremos una salida muy complicada, pero buscaremos nuestro ritmo. Desde un principio queremos empezar bien la temporada", manifestó.

Respecto qué le falta al equipo a nivel ofensivo, si jugadores que desborden en banda o que muevan el juego interior, Xavi recalcó que "las dos cosas son importantes". "Necesitamos juego interior; nos hemos reforzado bien con Gündogan, Fermín nos da cosas por dentro, Lamine también es futbolista para jugar por dentro... Son futbolistas que han mejorado la plantilla, en el caso del Gündogan mucho. En el juego exterior, también tenemos futbolistas buenos en el uno contra uno, hemos recuperado a Abde, pueden jugar Balde, Rapha, Ferran... Hay muchos futbolistas para jugar en banda en ataque. Pero necesitamos las dos cosas", expresó.

Por último, rechazó polémicas con el técnico del Getafe, José Bordalás, que aseguró que el modelo del 'tiki-taka' está superado. "Bordalás fue muy respetuoso. Estoy bastante de acuerdo con él, el fútbol ha cambiado. En mi etapa como futbolista en el Barcelona nadie te apretaba arriba, nadie te hacía presión alta, y esto ha cambiado muchísimo; el fútbol se ha convertido en algo más físico, más de duelos, pero nuestro ADN no cambia. Nosotros tenemos una manera muy clara de contrarrestar y eso pasa por tener el balón", explicó.

"El Getafe nos va a costar, pero no por el estado del terreno de juego, sino por cómo trabaja Bordalás, por cómo ganan duelos, por cómo son de camaleónicos haciendo bloque bajo o presión alta... El Getafe con Bordalás siempre es competitivo, es digno de elogio. Bordalás no buscó polémicas, dijo algo del fútbol moderno y actual", finalizó.