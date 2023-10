El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha alabado la "actitud" y el "esfuerzo" de sus futbolistas en los últimos partidos, aunque ha recalcado que deben ser "más responsables con balón" y tener "más calma", empezando por el duelo de este domingo ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes.

"Hay partidos en los que hemos estado excelentes, otros en los que no tanto, en los que se ha perdido demasiado balón... Tenemos que ser más responsables con balón, tener más calma, leer mejor el partido... Tenemos futbolistas de edades muy cortas y esto hace muchas veces que no tengamos el balón y no tengamos orden. Por lo demás, actitud y esfuerzo espectacular. El otro día en Porto fue el partido en el que recorrimos más kilómetros en la temporada, y eso indica mucho. Muchas veces nos falta esa pausa, pero la iremos ganando", declaró en rueda de prensa.

Además, el técnico catalán restó importancia al hecho de poder acabar líderes la jornada. "Si ganamos habrá tranquilidad. Independientemente de que seamos líderes o no, habremos hecho un gran comienzo de temporada, con buenos números. Claro que nos gustaría, sería positivo, pero no trascendental", subrayó.

Sobre sus primeros 100 partidos como preparador azulgrana, Xavi deseó que "ojalá" pueda llegar a 200 o más. "Sé dónde estoy, es el club más exigente del mundo, y quien diga lo contrario es que no ha estado aquí dentro. Es el único club del mundo en el que se nos exige ganar, jugar bien y que todo vaya perfecto", manifestó.

Respecto a las bajas con las que afronta el duelo, explicó que "el que está más cerca de volver es Pedri, pero es un tema de sensaciones". "A ver cómo están Robert, Rapha, Frenkie... Vamos a intentar recuperar a los máximos posibles", dijo.

Es el momento en el que tenemos más lesionados, pero no tenemos una plaga. Es verdad que la plantilla es más corta que larga y eso hace que parezca una plaga, pero no es así. Tenemos jugadores suficientes para competir. Esperamos recuperar a gente porque no tienen lesiones importantes", continuó.

Sí cree que la de Robert Lewandowski "es una baja muy sensible, como las de Rapha, Frenkie y Pedri". "Pero Robert es nuestro goleador, nuestro jugador más diferencial en ataque, es un líder. Tenemos alternativas: pueden jugar Joao -Félix-, Ferran, hemos traído del filial a Pau Víctor y a Marc Guiu... El mismo Fermín ha jugado de nueve en el filial y puede jugar de falso nueve", indicó.

"La idea no cambia prácticamente nada, sí que cambia el futbolista que es Robert; diferencial, que genera miedo y respeto en el contrario, que fija a los rivales, que están muy pendientes del '9'. Intentaremos que el que juegue mañana lo haga igual de bien, pero es difícil suplir un futbolista de talla mundial como Lewandowski", continuó.

También habló del trabajo de Fermín López. "Fermín es un futbolista que personalmente me gusta. Usa las dos piernas, se perfila bien, genera ocasiones de gol, tiene tiro desde fuera del área. Es un jugador que gana muchos duelos, es agresivo, es intenso... Creo que tendrá muchos minutos si sigue a este nivel", expresó.

Sobre el neerlandés Frenkie de Jong, considera que está infravalorado. "El entorno del Barça tiene una capacidad de infravalorar todo, tremenda. Un futbolista que es un ocho, es un seis; un futbolista que es un 10, es un ocho. El futbolista del Barça tiene que ser muy fuerte mentalmente, en otros clubes no pasa, por eso es tan difícil jugar en el Barça y por eso es el club más difícil del mundo para los jugadores. Frenkie es uno de los mejores centrocampistas del mundo, y lo ves cuando entrena. Por eso algunos se sorprenden: lo ven entrenar y piensan: ¿por qué es tan criticado? Porque es el Barça", expuso.

"tengo admiración por paco lópez"

En otro orden de cosas, Xavi explicó que a pesar de que cuentan con "bajas importantes" están "bien" y "con buenas sensaciones tras dos victorias trabajadas". "Tenemos un rival difícil, el más físico de LaLiga, el que hace más kilómetros, que nos puede hacer mucho daño en juego directo, en transiciones; tienen un potencial ofensivo muy grande, aunque está sufriendo en defensa, encajan muchos goles. Paco López es un entrenador ofensivo, que sabe muy bien cómo juega el Barça, y nos costará. Aprieta mucho en casa, genera muchas cosas en ataque. Tenemos que ser muy dominadores, controlar mucho el partido, que no generen sus transiciones, y controlar su fútbol directo", afirmó.

También confesó que tiene "admiración" por Paco López, técnico del Granada. "De la manera que es, lo que habla la gente que ha trabajado con él, general admiración. Además, ha sacado muy buenos resultados porque tiene alternativas y variantes y las trabaja. Transmite muy bien. Ha cambiado el sistema: línea de cuatro, línea de cinco, fútbol directo, no tan directo... Es un entrenador muy bueno y le tengo admiración, sí", subrayó.

Por último, Xavi no ocultó su deseo que de el Spotify Camp Nou pueda albergar la final del Mundial de 2030, que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos. "El Camp Nou es el estadio con más capacidad del territorio español, ¿por qué no?", finalizó.