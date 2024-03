"El PSG es uno de los peores rivales que nos podía tocar"

"Espero que no se repita con Cubarsí lo sucedido con Pedri"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que el portugués Joao Félix está "extramotivado" por enfrentarse al Atlético de Madrid este domingo en el Cívitas Metropolitano, donde le espera un "ambiente hostil", y ha afirmado que los dos equipos llegan "anímicamente bien" tras avanzar a cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Lo veo tranquilo, motivado, incluso extramotivado por el partido de mañana. Vuelve a la que fue su casa. Ya hizo un partidazo en la primera vuelta y ojalá pueda repetir. Necesitamos la mejor versión de Joao y de todo el equipo para ganar a un señor equipo como es el Atlético de Madrid", declaró en rueda de prensa.

Además, cree que el de este domingo es un partido "hecho a medida para los grandes jugadores" y para "mostrar personalidad en un campo realmente difícil". "Joao hizo un grandísimo partido en la primera vuelta, mañana deben ser importantes él y todo el equipo. Es un escenario para mostrar la mejor cara de todos y para ganar los tres puntos, y Joao también", expresó.

"A mí, personalmente, me gustaban los ambientes hostiles, para poder demostrar un poco la valía. Joao tiene un carácter fuerte, es positivo, es valiente. Tiene muchas ganas de demostrar su talento, que tiene mucho, y mañana deberá demostrarlo en un estadio en el que se necesita mucha personalidad para ganar el partido. Joao tiene muchas características para hacer un gran partido", continuó.

Sobre el partido, al que confirmó que llegan Ferran Torres y Marcos Alonso, aseguró que es "vital" por "las circunstancias" que tienen en LaLiga. "Es un rival de nivel de 'Champions', como demostró el otro día; es fortísimo y más en su casa con la ayuda de la afición. El Atlético de Madrid, con el 'Cholo' Simeone, está haciendo muy bien las cosas en los últimos años. Es una salida realmente difícil, nos costará seguro. Llegamos los dos bien, en un estado de confianza muy bueno, y seguro que se verá un gran partido. Ellos no pierden allí en LaLiga desde que fuimos la temporada pasada, y eso te indica lo complicado que conseguir los tres puntos allá", manifestó.

Sobre los rojiblancos, afirmó que "defienden bien, aunque es verdad que arriesgan más". "Antes eran más físicos que ahora. El 'Cholo' ha variado un poco su manera de hacer, de jugar, cambió el sistema. Ha ganado muchísimo en talento en los últimos años", dijo. "Anímicamente, los dos equipos llegamos muy bien, el estado de confianza sube por pasar a cuartos de 'Champions'. Ellos tuvieron una guerra física importante, con prórroga, penaltis... y lo sacamos. Han tenido tiempo de descansar, pero un día menos que nosotros. Veremos mañana qué hace el 'Cholo', si da descanso a algunos futbolistas. Nuestra idea y nuestra mentalidad no van a cambiar", prosiguió.

En otro orden de cosas, el técnico catalán alabó el trabajo del exbarcelonista Memphis. "Lo conocemos perfectamente, es un futbolista capaz de marcar diferencias, cuando está motivado e inspirado hace lo del otro día, marcar el gol que les llevaba a la prórroga. Ya nos creó problemas en la primera vuelta, recuerdo una parada de Iñaki -Peña-. Seguro que mañana tiene minutos por el rendimiento que tuvo en el partido de 'Champions'", indicó.

Sobre la marcha de Antoine Griezmann del Barça aseguró que "fue un tema económico, de límite salarial" y en ningún caso deportivo. "Es un jugador que me gusta mucho, es un futbolista brutal. Es un organizador jugando de mediapunta o de delantero, organiza todo el ataque del Atlético de Madrid. Aquí no siguió por muchas circunstancias, pero sobre todo por el límite salarial", expuso.

Por otra parte, el preparador azulgrana cree que "ha vuelto un poco la ilusión" tras pasar la eliminatoria de octavos de 'Champions' ante el Nápoles. "Económicamente nos va muy bien esta clasificación para cuartos y nos da estabilidad. Siento que salió bien, pero pudo salir mal; si nos meten el cabezazo y empatan a dos, igual estaríamos hablando de otro partido. Es así el fútbol, injusto a veces. El otro día salió todo bien, noche redonda y mágica en Montjuïc", declaró.

También calificó de "complicadísima" la eliminatoria de cuartos ante el Paris Saint-Germain. "Es uno de los rivales más difíciles que nos podía tocar. Conocemos muy bien a Luis Enrique, es un entrenador brillante, sus equipos están muy bien trabajados. Conozco a su staff, a varios jugadores de la primera plantilla... Es uno de los peores rivales que nos podía tocar, pero tenemos la ilusión y esperanza de hacer unos grandes cuartos de final. La vuelta en casa, es un punto positivo. Es momento de soñar, de demostrar que podemos competir contra este tipo de rival, actualmente uno de los mejores equipo de Europa", señaló.

"Quizá el papel de favorito se lo daría más al Paris Saint-Germain, más allá de la historia de los dos equipos y de que tengamos más 'Champions' que ellos. Económicamente no estamos en la misma situación. Pero a ilusión, a ganas y a soñar no nos van a ganar. Ayer vimos el sorteo juntos y la gente está contenta de competir. Habrá que demostrarlo en el campo y hablar en el campo, demostrar allí nuestro talento y nuestra valía", continuó.

En otro orden de cosas, se mostró feliz por la convocatoria de Pau Cubarsí con la selección española, pero reconoció que esperar que "no se repita" lo sucedido anteriormente con Pedri, agotado por jugar el mismo verano de 2021 la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. "Espero que no se repita todo eso, no hay que ponerse en el escenario negativo", manifestó.

"Se lo merece, nos alegramos mucho por él, está demostrando que tiene nivel de selección. También me alegro de la valentía de De la Fuente de apostar por estos futbolistas. Me alegro mucho por Pau. Del resto no puedo decirte nada porque yo no decido si van a los Juegos o a la Eurocopa, queda mucho", apuntó.

Por último, reconoció que participa en la planificación de la próxima temporada, a pesar de haber anunciado su marcha tras este curso. "Yo participo porque quiero a este club y quiero lo mejor para el Barcelona. Mi decisión no cambia, pero intento ayudar lo máximo. He sido siempre, desde el primer día, un hombre de club. Cualquier situación en la que pueda ayudar al club a mejorar para el año que viene, lo haré. Así lo saben Deco, el área deportiva y el presidente".

"Hablamos prácticamente a diario, Deco sabe mi postura, lo que pienso, y, a día de hoy, no cambia nada", dijo. "La intención es estar aquí hasta el 30 de junio y, en principio, descansar", concluyó.