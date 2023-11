"No se ha generado polémica en el vestuario y Gündo quiso aclararlo"

BARCELONA, 3 Nov. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este viernes que las palabras del jugador Ilkay Gündogan tras la derrota en el Clásico, sobre el conformismo y falta de actitud del grupo, no han generado polémica en el vestuario y que, como técnico, entiende las palabras del alemán como algo positivo y cultural, si bien el técnico quiso dejar claro que no hay conformidad y sí exigencia en su Barça.

"La palabra conformismo no es del ADN Barça. Nosotros estamos aquí por la exigencia, para la excelencia, para ganar y creo que de las palabras de Gündo no hemos vivido polémica ni mucho menos. Quiso aclararlo dentro del vestuario y no le hemos dado más importancia", manifestó en rueda de prensa.

Es más, aseguró que "todos" están "de acuerdo" en lo que dijo el alemán. "Está claro, nos hemos de exigir mucho más. Creo que perdimos el Clásico por errores nuestros, creo que estuvimos muy bien en el juego y dos errores nuestros nos hacen perder el partido, errores de concentración, de desconexión y nada más, eso es lo que hemos analizado", apuntó.

"En ningún momento hemos analizado las palabras de Gündogan, porque todos pensamos lo mismo. Estamos en el Barça y nadie nos tiene que decir qué es la exigencia del Barça, y menos a mí, que llevo aquí toda la vida. Por lo tanto, todo es así, todo es exigencia, excelencia y queremos ganar y hacer bien las cosas. No se ha generado polémica dentro del vestuario, él lo quiso aclarar y sin más", explicó Xavi.

En su apoyo a 'Gündo', aseguró que sus declaraciones las podría haber firmado él mismo o cualquier otro jugador. "Yo también lo podía haber dicho y otro lo podía haber dicho y lo dijo él, porque su cultura es diferente a la nuestra. Si ves la derrota del Bayern del otro día, sale el capitán, sale Müller y diciendo que pues que no corrieron, que no... Esto es cultural. Si lo entendemos, pues lo entendemos, si no lo queremos entender, no lo queremos entender. ¿Si genera polémica? Pues no, dentro del vestuario no ha generado ninguna polémica", aclaró.

No obstante, reconoció que el 1-2 ante el Real Madrid, que remontó el 1-0 obra precisamente de Gündogan, les dejó una sensación de "rabia". "Todos estamos igual. Cualquier 'culer' estará de acuerdo conmigo de que teníamos el partido controlado, que jugamos bien a fútbol y que pierdes un partido que tienes en las manos. Yo creo que se hizo un muy buen partido pero estos son detalles y no los dominamos", lamentó.

"Tenemos un vestuario muy sano, muy noble, en el que nunca, nunca ha fallado la actitud, nunca. Nunca he tenido que decirles algo de un tema de actitud, entonces estoy contento con el trabajo y con la predisposición de todo el mundo. Esto va de jugar bien y de resultados, está claro, es la máxima exigencia, esto es el Barça, la máxima presión. Bienvenida sea, no hay problema", manifestó Xavi.

Y es que el de Terrassa reitera que la exigencia existe y que es bienvenida. "Hay una exigencia detrás tremenda, pero bienvenida sea, yo estoy encantado, estoy feliz y de lujo. No estoy enojado para nada, todo lo contrario, estoy feliz, estoy contento, creo que vamos por el buen camino. Insisto, ya nos pasó el año pasado que durante la temporada hay baches, hay periodos donde las cosas pues no salen y tienes que ir gestionando esto como entrenador, no le veo problema", explicó.

También ve como una situación salvable el estar, a estas alturas, a 4 puntos del líder Real Madrid. "Son cuatro puntos y quedan muchísimas jornadas de Liga todavía. Entonces, a trabajar y con humildad, como siempre hemos hecho desde que estamos aquí, que llevamos casi dos años ahora esta semana. Entonces, a seguir trabajando. No estoy molesto, y menos con vosotros. Os quiero mucho", bromeó con la prensa.

¿Qué pide Xavi? Pues "calma y paciencia". "Cada semana hay una nota. Esto es el Barça. Hoy estamos de tres, a lo mejor la semana que viene estamos de ocho. Pues ni tanto ni tan poco. Yo creo que hay que ser equilibrado mentalmente, pienso que lo soy y pienso que transmito a los futbolistas de todo menos auto complacencia. Sobre todo exijo, porque soy una persona que me exijo mucho a mí mismo, a los futbolistas", se sinceró.