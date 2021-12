Xavi: "Se acerca el Barça que quiero y que viví yo"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que pese a marcharse con pena e "insatisfecho" por el empate sumado ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, el partido fue "muy bueno" y vio a un Barça que se "acerca" al que quiere ver.

"Me voy insatisfecho, pero mañana pensaré que hemos jugado bien y la imagen desde el banquillo es muy buena. Se acerca el Barça que yo quiero, protagonista y valiente y yendo al ataque. El que viví yo. Es el camino correcto", aseguró en rueda de prensa.

Xavi aseguró irse con una "sensación agridulce". "La imagen del equipo es buena y el juego bastante bueno, aunque hay que entender lo que requiere cada momento. Con uno más hay que tener más paciencia, moverles de lado a lado. El día del Elche picamos al espacio, hoy nos ha costado. Es cuestión de insistir porque vamos por el buen camino", valoró.

"Me pesa no ganar, la verdad. Tengo la sensación de que me costará ganar, creo que tendríamos que haber ganado y más al tener minutos contra 10 jugadores. Ellos han sabido frenar el partido, enfriarlo, con faltas, y es una manera de competir de un equipo muy veterano que sabe lo que hace, y tácticamente han estado bien", destacó del Sevilla.

"Lo negativo es que nos llevamos sólo un punto. Teníamos una ocasión de oro para terminar el año en 'Champions' y la hemos perdido, porque hemos tenido el triunfo. Es una pena, la verdad, no irse con ese regusto perfecto de boca. Hay que insistir porque estamos en el camino correcto", reiteró el técnico blaugrana.

Para el de Terrassa, el partido fue bueno. "La primera parte es muy buena. Y hay momentos en Villarreal o Pamplona muy buenos. Se trata de generar todo esto durante 90 minutos, y ser capaces de insistir y recuperar. Ante el Sevilla, equipo de gran nivel, el equipo ha dado la ara y ha competido muy bien,la pena es el punto y ese sabor agridulce", concluyó.

Además, negó que el equipo tenga falta de gol. "No creo que sea problema del gol, es más del entendimiento del juego y tener más madurez sobre lo que requiere el juego. Les avisamos desde el banquillo, pero faltan cosas como elaborar más el ataque. Si el palo de Ousmane entra, hablaríamos de un partidazo. Sinceramente y honestamente, hemos sido mejores y merecíamos algo más", apostilló.