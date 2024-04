Xavi seguirá en el Barça porque es un proyecto que "no está acabado"

El entrenador del FC Barcelona Xavi Hernández afirmó que la confianza de sus jugadores y la creencia en que su proyecto todavía no está acabado le hicieron cambiar de opinión para seguir al frente del equipo y no dejar su puesto como había avanzado a finales de enero.

"Pienso que el proyecto no está acabado, pienso que tenemos muchas opciones de que el proyecto siga siendo ganador", indicó este jueves Xavi en una rueda de prensa junto al presidente del club, Joan Laporta, horas después de que la entidad confirmara en la víspera que seguiría en su puesto.

"Los jugadores, que son parte muy importante de esta decisión, creen en todo esto y eso me ha hecho cambiar de opinión. Y, como rectificar es de sabios, aquí estamos", agregó Xavi, quien aseguró sentirse con "toda la ilusión del mundo" para continuar.

- Contrato hasta 2025 -

Como apuntaban en las últimas horas varios medios españoles, el técnico catalán, que había renovado hasta 2025 el pasado otoño (boreal), aceptó cumplir su contrato después de un día de reuniones con su presidente Joan Laporta y con el director deportivo del club azulgrana, el portugués Deco.

"No era un tema de ego, no era un tema de dinero, es un tema de club, yo quiero al Barça. Ayer le dije al presidente: 'Me veo capaz, pienso que hay un proyecto, he hecho debutar a mucha gente joven, tengo la energía, tengo las ganas'", agregó Xavi sobre su cambio de parecer.

"En enero pensé que, a nivel psicológico, físico y de club, era la mejor decisión (su marcha). El equipo y el club necesitaban un cambio. No lo hice por ser una persona egoísta. Seguramente la decisión era equivocada porque ahora pienso lo contrario. Sé que el entorno seguirá siendo cruel y desagradable, pero es que no esa era la razón principal por la que anuncié que me iba", argumentó el técnico catalán, quien se definió como "muy barcelonista".

"Pienso que si corregimos detalles estamos muy cerca de conseguir grandes éxitos", reiteró un Xavi que negó que hubiese reclamado el año de contrato que le quedaba por cumplir pese a su decisión de marcharse, una versión que corroboró el presidente Laporta, que en varios momentos de la conferencia de prensa se mostró eufórico.

- Laporta eufórico -

"Apostar por la estabilidad es fundamental para los proyectos", indicó de su lado un satisfecho Laporta que calificó de "muy buena noticia" la continuidad de Xavi, de quien dijo que cuenta con toda su "confianza".

"Pienso que el equipo que tenemos, que se está consolidando con gente muy joven, combinado con gente con cierta experiencia, necesita esta estabilidad. Estamos en mitad del proyecto", explicó un Laporta por momentos exultante.

Pese a que admitió que "perder tiene consecuencias" y que éstas llegarán a final de temporada, Laporta se mostró muy optimista: "Pensamos que esta temporada, pese a no alcanzar los objetivos, sí tiene cosas positivas. No lo romperemos todo".

Y apeló a la ilusión que supuestamente se ha generado entre la afición. "No queremos que se pierda la llama de la ilusión. Es lo que le pido al barcelonismo", añadió el dirigente.

"Es un orgullo que Xavi siga siendo el entrenador del Barça", concluyó.

