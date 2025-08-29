Xavi Simons deja el RB Leipzig y ficha por el Tottenham

El atacante internacional neerlandés Xavi Simons, de 22 años, firmó un contrato "de larga duración" con el Tottenham, anunció este viernes el club inglés, a tres días del cierre del mercado de inicio de temporada.

Los Spurs desembolsan en esta operación 51 millones de libras (casi 59 millones de euros o US$68,8 millones) para hacerse con este jugador que hasta ahora estaba en el Leipzig. La televisión Sky Sports da esa cifra y habla además de un contrato de cinco años con otros dos años suplementarios como opción.

"Todavía es joven pero tiene ya una gran experiencia y, en los últimos años, ha disputado muchos partidos al más alto nivel", comentó el entrenador de los Spurs, el danés Thomas Frank.

Tras pasar por las estructuras de formación juveniles del FC Barcelona (2010-2019) y del París Saint-Germain (2019-2021), Xavi Simons jugó una temporada en el PSV Eindhoven, donde se dio a conocer.

El club parisino activó entonces una cláusura de recompra a mediados de 2023, antes de enviarle cedido al RB Leipzig.

Fue definitivamente traspasado al Leipzig el pasado enero por unos 50 millones de euros (US$58 millones).

En dos temporadas, Simons firmó 22 tantos y dio 24 asistencias para el equipo alemán, donde ocupó a menudo el extremo izquierdo.

El nombre de Simons había sonado en las últimas semanas como un posible objetivo de otro club londinense, el Chelsea.

