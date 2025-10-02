Xavien Howard claudica en su regreso con Colts tras bajo rendimiento en los 1°s 4 partidos

INDIANÁPOLIS (AP) — El esquinero Xavien Howard está poniendo fin a su intento de regreso después de sólo cuatro encuentros con los Colts de Indianápolis.

Los dirigentes del equipo anunciaron después de la práctica que el jugador de 32 años, dos veces líder de intercepciones de la NFL, había sido colocado en la lista de reservas/retirados. El movimiento se produce tres días después de que Howard permitió siete recepciones en diez pases para 112 yardas y un touchdown en una derrota por 27-20 ante los Rams de Los Ángeles.

Howard había comenzado cada uno de los primeros cuatro compromisos de Indianápolis, pero el entrenador Shane Steichen reconoció antes de la práctica que eso podría cambiar esta semana cuando los Colts (3-1) reciban a los Raiders de Las Vegas (1-3).

"Veremos", expresó Steichen.

Howard logró apenas 11 tacleadas y recuperó un balón suelto —contra su antiguo equipo, los Dolphins de Miami, en una victoria por 33-8 al inaugurar la campaña—. Pero su desempeño en las siguientes tres semanas empeoró progresivamente. No había jugado en un partido entre el final de la temporada 2023 y el mes pasado.

Los Colts firmaron al jugador cuatro veces Pro Bowler a mediados de agosto porque su secundaria había sido diezmada por lesiones. Esperaban que reencontrarse con el nuevo coordinador defensivo Lou Anarumo, el entrenador de posición de Howard en Miami cuando ingresó a la liga, lo ayudaría a recuperar rápidamente su forma.

En cambio, Howard tuvo dificultades mientras la situación de lesiones de los Colts sólo empeoraba.

"Sabía que un equipo iba a atacarme al principio de la temporada. He estado fuera un poco, así que sabía que los muchachos quieren ver si todavía puedo jugar y cosas así", manifestó Howard después de otra actuación difícil en la semana dos. "Y de este lado sólo asumo la responsabilidad de... hacer mi trabajo y trabajar en mi técnica".

Indy trajo de vuelta al safety Trey Washington para ocupar el lugar de Howard en la nómina de 53 jugadores.

Howard fue All-Pro en 2020 cuando lideró la liga con diez intercepciones, solo dos años después de interceptar un máximo de siete pases en la liga.

El jugador de 1,85 metros y 92 kilogramos comenzó 103 de sus 104 partidos, registrando 342 tacleadas, ocho para pérdida de yardas, dos capturas, 95 pases defendidos y 29 intercepciones —dos de las cuales devolvió para anotaciones—. Howard forzó cuatro balones sueltos y tuvo seis recuperaciones de balones sueltos.

El exalumno de Baylor fue una selección de segunda ronda, número 38 en general, en 2016.

