Xbox sugiere que Sony "ya ha anunciado" el servicio de suscripción 'Spartacus' para PlayStation

Xbox ha dejado caer que Sony ya ha confirmado que planea lanzar pr贸ximamente su propio servicio de suscripci贸n, que fusionar铆a PayStation Plus con PlayStation Now y es conocido internamente como 'Spartacus'.

A finales del pasado a帽o, Bloomberg adelant贸 que Sony estaba trabajando en un nuevo servicio de suscripci贸n para PlayStation que aunar铆a los beneficios de los dos ya existentes, PlayStation Plus y PlayStation Now, con el objetivo de competir en la nube con Xbox Game Pass de Microsoft.

Este servicio se lanzar铆a en primavera e, internamente, estar铆a siendo denominado como 'Spartacus'. Su implementaci贸n supondr谩 la retirada de la marca PlayStation Now, aunque se mantendr铆a PlayStation Plus.

En el marco de una conferencia en diferido para la Game Developers Conference 2022 (GDC), centrada en el ecosistema de Xbox, Game Pass, la vicepresidenta corporativa de Xbox, Sarah Bond, ha dejado caer que la compa帽铆a japonesa ya "ha anunciado" esta plataforma.

"[Las suscripciones] han bajado la barrera de entrada y han generado un mercado completamente nuevo, as铆 como una pasi贸n por los juegos y las experiencias de juego que de otro modo no habr铆a existido", ha comentado la directiva, en un encuentro con el CEO de Microsoft, Phil Spencer.

Bond ha reconocido que se siente "emocionada de ver a los videojuegos convertirse en una parte m谩s grande" de la industria de Xbox y ha planteado que Sony ha confirmado sus planes de futuro en la nube.

"Tenemos nuestras suscripciones, Sony ha anunciado la suya, y anticipo que otras plataformas van a hacer lo mismo pero es muy, muy bueno tanto para desarrolladores como para los jugadores", ha a帽adido.

Hasta el momento, Sony no ha anunciado oficialmente este proyecto, aunque s铆 mantiene activos sus dos servicios de suscripci贸n PlayStation Now y PlayStation Plus, que pretende aunar, por el momento, bajo el nombre de 'Spartacus'.

Este podr铆a haber sido un descuido de la vicepresidenta corporativa de Xbox, pero habr铆a tenido m谩s sentido si se hubiese retransmitido esta charla en directo y no en diferido.

Al tratarse de una retransmisi贸n grabada, se podr铆a haber corregido este error antes de publicar el v铆deo. Sin embargo, se ha mantenido este presunto desliz en la versi贸n final, lo que indicar铆a que Sony podr铆a haber confirmado Spartacus internamente a Microsoft.

En su momento, Bloomberg inform贸 de que 'Spartacus' estar铆a basado en tres niveles: uno con los beneficios que ya presenta PlayStation Plus, otro con un cat谩logo de juegos de PS4 y PS5, y un tercero con demos, retransmisiones y un cat谩logo de juegos de las consolas antiguas de la marca.

Adem谩s, seg煤n adelant贸 a finales de febrero Venture Beat, se sabe que este servicio de juegos en la nube incluir谩 tres tarifas diferentes cuyos precios rondar铆an entre los 10 y los 16 d贸lares.