Xbox tendrá un nuevo Forza Motorsport con variación dinámica del día y los principales títulos del RPG Persona

Los jugadores de Xbox tendrán en sus manos en los próximos meses títulos como un nuevo Forza Motorsport que introducirá la variación dinámica de las horas del día, los títulos más destacados del RPG Persona y el juego de acción battle royale Naraka Bladepoint.

Este domingo se ha celebrado 'Xbox and Bethesda Games Showcase', el encuentro anual de la división de videojuegos de Microsoft que ofrece un vistazo a los títulos en los que están trabajando desde Xbox Game Studios, Bethesda Softworks y otros estudios, y a las novedades que llegarán en 2022 y 2023.

El primer exclusivo de Xbox lleva el sello de Bethesda Softworks. Se trata de Redfall, un 'shooter' en primera persona, con multijugador cooperativo, que invita a los jugadores a recuperar una isla llena de vampiros y de humanos sectarios. Llegará en 2023.

La compañía ha anunciado Hollow Knight: Silksong, un plataformas de estilo animado, donde el jugador deberá cazar, sobrevivir y vencer. También ha anunciado, en primicia, High on Life (octubre de 2022), un juego de disparos en primera persona en el que la humanidad está siendo atacada por alienígenas que quiere usarlos como drogas. Destacan las armas de este título, que hablan con el jugador.

Marc Membril, de Riot Games, ha salido al escenario para anunciar la llegada a PC y móvil de los juegos de la compañía. League of Legends, League of Legends WildRift, Valorant, Legends of Runeterra, estarán disponibles en Game Pass en invierno, con ventajas como personajes desbloqueados.

El evento también ha presentado A Plaguetale Requiem (2022), un juego de acción, sigilo y exploración inspirado en el medievo. Junto a este título, ha compartido la llegada, el 4 de octubre, de una "nueva era" a OverWatch 2, junto a nuevos héroes como Geiger, Meri y The Junker King Mason Howl,

Con el sello Xbox Game Studios, el simular aéreo Flight Simulator contará con una edición 40 aniversario, mientras que la edición estándar incorpora las naves de Halo Infinite. Otra saga destacada de Xbox es Forza, del que ha anunciado el nuevo contenido descargable de Forza Horizons 5 basado en Hotwheels (19 de julio) y la nueva entrega de Forza Motorsport (primavera de 2023).

La nueva entrega de Forza Motorsport aprovecha las tecnologías punteras de Xbox Series X/S para ofrecer por primera vez variación dinámica de las horas del día para un mayor realismo y mayor inmersión.

La compañía ha mostrado unas primeras imágenes de este juego, con el circuito de Maple Valley, donde el cambio de las horas afecta a elementos como la incidencia de la luz sobre el asfalto o las hojas de los árboles. También tiene un reflejo en el cambio de las temperaturas, e incluso el juego presenta variación meterológica, lo que afecta a los circuitos y las carreras.

Los coches también ofrecen mayor realismo, hasta el punto de que reflejan sobre el material exterior la imagen de los coches que tienen al lado.

Por su parte, Bethesda, además de Redfall, ha mostrado en el evento sus próximas novedades, que incluyen un nuevo mundo sin exporar en The Elder Scrolls con High Isle (21 de junio) y el regreso a The Pitt en Fallout 76 (septiembre).

El evento ha traído los anuncios de Ark 2 (2023), Scorn (21 de octubre), Flintlock: The Siege of Dawn (principios de 2023), así como el nuevo juego de Mojang, Minecraft Legends, un título de estrategia de acción que estará disponible en 2023, y Lightyear Frontier (primavera 2023), que invita a crear una nueva vida en otro planeta y a desvelar un misterio.

El roguelite de acción protagonizado por animales antripomorfos Gunfire Reborn, con su multijugador cooperativo para cuatro jugadores, llegará en octubre de 2022, mientras que The Last Case of Benedict Fox, hará lo propio en primavera de 2023, con una historia en la que el detective Benedict Fox y su compañero demonio se sumergirán en los recuerdos de los fallecidos.

As Dusk Falls, otra de las novedades, se presenta como una una historia interactiva, una experiencia emocional basada en la familia, la resiliencia y las decisiones, que recuerda que todas las familias tienen secretos y que los secretos tienen un precio. También llegará a Xbox el juego de acción battle royale Naraka Bladepoint, con más de 10 millones de jugadores, el 23 de junio, con un modo de hasta 60 jugadores.

El sello Xbox Game Studios ha anunciado en primicia Pentiment, de Obsidian Entertainment, un juego narrativo ambientado en la Baviera del siglo XIV que sitúa al jugador en la mirada de un artista en una época de gran malestar social. Destaca su estilo, inspirado en manuscritos iluminados y grabados en madera. También de Obsidian, llegará en septiembre la historia completa de Grounded.

Otro juego presentado en primicia es Ereban: Shadow Legacy (2023), un título de plataformas que se desarrolla en un mundo patrullado por robots. La protagonista, Ayana, es la última descendiente de una raza olvidada que posee los poderes de las sombras, que usa para combatir la tecnología.

Xbox también ha compartido la quinta y última clase de Diablo IV: nigromante, comandante de los no muertos. De este título, que llegará en 2023, destaca la personalización de los personajes y su mundo abierto con casi 150 mazmorras. Tendrá un modo colaborativo, local o multiplataforma.

Sea of Thieves recibirá nuevo contenido el 21 de junio, con el que los jugadores podrán surcar los mares como capitán pirata, con su propio barco, que podrán bautizar con el nombre que quieran y en el que podrán personalizar el camarote.

La lista de los títulos compartidos en primicia también incluye a Ravenlock (2023), un juego de rol en un mundo lleno de color y elementos extraños, que recuerda a Alicia en el país de las maravillas, el juego de estrategia Ara: History Untold; Cocoon (2023), y Wo Long: Fallen Dinasty (principios 2023) un juego de acción de inspiración japonesa desarrollado por Team Ninja.

El responsable de Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha cerrado la retransmisión con los dos últimos anuncios. Por un lado, la llegada a Xbox del RPG Persona 5 Royal el 21 de octubre, al que seguirán otros dos títulos más de la saga: Persona 3 Portable y Persona 4 Golden.

Por otro, la alianza entre Kojima Productions y Xbox para el desarrollo del nuevo título de Hideo Kojima, del que solo se ha adelantado que aprovechará la tecnología en la nube de Microsoft y que se tratará de un nuevo concepto.