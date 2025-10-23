Xelajú iguala ante Real España en arranque de semis de la Copa Centroamericana

El Xelajú de Guatemala cosechó un valioso empate 1-1 este miércoles en su visita al Real España de Honduras, en el partido que abrió las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf de 2025.

Los guatemaltecos se fueron adelante con un tanto de Antonio López al minuto 62, mientras que Brayan Moya (68') puso la paridad en el choque disputado en el estadio General Francisco Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.

Un error en la salida de la Máquina dejó a López de cara con el portero Luis "Buba" López, a quien batió con un toque medido al rincón derecho.

La herida despertó a los locales, que se fueron con furia al frente. Moya recibió un rebote después de un tiro libre y empató la contienda al prender la bola con un zurdazo que se coló en el ángulo izquierdo del portero uruguayo Rubén Silva.

Enseguida, los catrachos se adueñaron del balón y metieron en su zona a los chivos, que se atrincheraron para administrar el resultado.

El juego de vuelta será el próximo miércoles en el estadio Cementos Progreso de la capital guatemalteca, donde Xelajú oficiará de local a pesar de que su hogar está en Quetzaltenango (oeste).

En la otra semifinal, el jueves, Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica recibirá al Olimpia de Honduras en el estadio Alejandro Morera Soto. El partido de vuelta será una semana después en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Los cuatro semifinalistas representarán a Centroamérica en la Copa de Campeones de la Concacaf de 2026, en la que participan clubes mexicanos y de la MLS.

También lo harán los ganadores de la repesca que disputan Motagua de Honduras y Sport Cartaginés de Costa Rica y los panameños Sporting San Miguelito y Plaza Amador.

Sport Cartaginés derrotó el martes 1-0 de local al Motagua, mientras que San Miguelito superó al Plaza Amador este miércoles por el mismo marcador en el juego de ida.

nl/raa/