Xelajú vence en penales a Real España y jugará la final de Copa Centroamericana

El Xelajú de Guatemala derrotó este miércoles 2-1 en penales (2-2 global) al Real España de Honduras y se convirtió en el primer finalista de la Copa Centroamericana de la Concacaf de 2025.

En el tiempo reglamentario igualaron 1-1, el mismo marcador en el juego de ida disputado el miércoles pasado en el estadio General Francisco Morazán de la ciudad hondureña de San Pedro Sula.

El equipo de Honduras abrió el marcador por intermedio del mediocampista panameño Daniel Aparicio a los 50 minutos, para silenciar a unos 8000 aficionados que abarrotaron el estadio Cementos Progreso de la capital guatemalteca.

Cuando los pocos hinchas del Real España en el estadio celebraban lo que parecía ser un triunfo de su equipo, Xelajú empató en tiempo de reposición (90+6) por intermedio de Juan Cardona, con lo cual se jugaron 30 minutos extras.

El gol del Real España llegó de un sólido remate de cabeza dentro del área tras un tiro de esquina que enmudeció a los seguidores de Xelajú, quienes llenaron el estadio a pesar de que su sede está en Quetzaltenango, a unos 200 km al oeste de la capital.

Después de la anotación del Real España, Xelajú tuvo opciones para igualar el marcador, la más clara un cabezazo del delantero paraguayo Pedro Báez que desvió de forma extraordinaria el guardameta Luis "Buba" López.

El portero de Xelajú, el uruguayo nacionalizado guatemalteco Rubén Silva, también fue la figura con varias intervenciones que ahogaron el grito de gol de los visitantes. Sin embargo, Silva fue sustituido por Nery Lobos para la tanda de penales.

Antes de iniciar el encuentro, aficionados de ambos equipos se enfrentaron a golpes en las afueras del estadio, sin consecuencias graves.

El rival de Xelajú saldrá de la otra semifinal entre el Olimpia de Honduras y Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, un duelo que se disputará el jueves en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

La semana pasada empataron 1-1 en el partido de ida en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

Los cuatro semifinalistas representarán a Centroamérica en la Copa de Campeones de la Concacaf de 2026, en la que participan clubes mexicanos y de la MLS.

También lo harán Cartaginés de Costa Rica y Sporting San Miguelito de Panamá, que ganaron la repesca al Motagua de Honduras y Plaza Amador de Panamá, respectivamente.

ec/mas