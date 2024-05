xFusion desvela el futuro de la HPC en ISC 2024

HAMBURGO, Alemania--(BUSINESS WIRE)--may. 18, 2024--

xFusion Digital Technologies Co., Ltd. (xFusion) impresionó a los asistentes con sus productos y soluciones informáticos de gama alta en el prestigioso evento ISC High Performance 2024, celebrado en el centro de congresos de Hamburgo (Alemania) del 13 al 15 de mayo. Durante el evento, xFusion y otros participantes se adentraron en los ámbitos de la IA y la computación de alto rendimiento (HPC) para explorar sus innovadoras aplicaciones y tendencias de desarrollo lo que supuso una importante convergencia de ideas y tecnologías.

Tab Tang, presidente de Informática y expansión de xFusion, ofreció una conferencia magistral titulada «Reinvent HPC in the Era of AI» durante la sesión sobre el plan de trabajo de los proveedores celebrada el día 15. En ella destacó el papel fundamental de la informática inteligente para impulsar el progreso industrial. Explicó el papel fundamental de la informática inteligente para impulsar el progreso industrial y destacó los retos de refrigeración derivados de la alta potencia y densidad de computación, junto con los problemas de sostenibilidad. Esto requiere clústeres que no sólo sean de alta velocidad y baja latencia, sino también altamente fiables y estables. También destacó el impacto transformador de la IA en la actividad científica y reafirmó el compromiso de xFusion con superar estos retos mediante soluciones pioneras de software y hardware. Con una plataforma unificada tanto para HPC como para IA, xFusion aspira a vigorizar la investigación académica y remodelar el panorama de la HPC impulsada por IA.

Este año, la xFusion se centró en tecnologías punteras como la IA y la HPC y presentó avances informáticos caracterizados por la transparencia, la inteligencia, el respeto por el medio ambiente y la alta densidad. Este atractivo escaparate atrajo a asistentes deseosos de conocer más a fondo estas innovaciones.

En el evento, xFusion tuvo el placer de presentar FusionPoD for AI, una revolucionaria cabina de refrigeración líquida para estanterías preparada para redefinir el concepto de computación. Con su arquitectura abierta y su compatibilidad con diversas funciones informáticas, FusionPoD for AI integra innovaciones arquitectónicas, de software y algorítmicas revolucionarias. Ofrece una nueva perspectiva al abarcar múltiples ecosistemas, diversidad y soluciones de baja emisión de carbono para satisfacer los exigentes requisitos de los grandes modelos de IA y otros entornos de HPC. Este extraordinario producto proporciona una densidad de cálculo sin precedentes de 64 GPU y cuenta con un diseño 100 % nativo de refrigeración líquida con un pPUE impresionantemente bajo de 1,06. xFusion también presentó el acelerador AI Space a socios y clientes, con la promesa de acelerar el desarrollo y la implantación de sus aplicaciones de IA.

xFusion acaparó la atención en ISC 2024 con la presentación de su solución FusionOne HPC, diseñada para diversas aplicaciones HPC en educación, investigación científica y simulación de fabricación. Esta solución de última generación cuenta con características adaptables que garantizan operaciones eficientes, seguras, fiables y fáciles de administrar. FusionOne HPC ya ha causado sensación con su implementación en el clúster Weiming No. 2 de la Universidad de Pekín en 2023. Esta implantación ha respondido a las diversas necesidades de varias disciplinas al facilitar el procesamiento de datos a gran escala y la computación científica, reduciendo al mismo tiempo el consumo de energía y fomentando iniciativas de investigación ecológicas.

Más allá de la excelencia tecnológica, xFusion lidera el suministro de un completo soporte empresarial internacional a través de su equipo especializado al reforzar la operación y el mantenimiento remotos, los sistemas de clúster y los entornos de arquitectura abierta. En estrecha colaboración con sus socios, xFusion promueve la innovación continua y fomenta un ecosistema HPC próspero y sostenible. Su actual asociación con Bank Neo Commerce (BNC) en Indonesia marca un paso fundamental en la revolución de los servicios bancarios digitales. Al ofrecer una infraestructura digital ágil, segura y ampliable, xFusion permite a BNC administrar volúmenes de transacciones cada vez mayores y mejorar las interacciones con los clientes, impulsando la innovación y el desarrollo continuos de los servicios bancarios digitales locales. FusionOnline, la plataforma inteligente de O&M remota de xFusion, facilita la O&M remota en Europa al agilizar los esfuerzos de mantenimiento y garantizar la estabilidad a largo plazo de los servicios al usuario.

Con la visión y la misión «Let Computing Serve You Better», xFusion ha ampliado su alcance a más de 100 países y regiones y se ha consolidado como uno de los principales proveedores de infraestructuras y servicios informáticos del mundo.

De cara al futuro, xFusion sigue confiando en el potencial de la HPC para revolucionar las industrias e introducir innovaciones transformadoras. En la era de la IA, nuestras continuas contribuciones al avance de la HPC confirman nuestro compromiso de dar forma a un mundo más brillante, eficiente e interconectado, impulsado por nuestros productos y soluciones de computación de primera categoría.

