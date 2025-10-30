Xi anuncia un "consenso" con Trump en cuestiones comerciales (prensa)
El presidente chino Xi Jinping anunció haber llegado a un consenso con Estados Unidos sobre temas económicos y comerciales, tras un encuentro el jueves con su par…
1 minuto de lectura
LA NACION
El presidente chino Xi Jinping anunció haber llegado a un consenso con Estados Unidos sobre temas económicos y comerciales, tras un encuentro el jueves con su par Donald Trump, informó la prensa estatal.
“Los equipos económico y comercial de los dos países intercambiaron criterios en profundidad sobre temas económicos y comerciales importantes y alcanzaron un consenso para resolverlos”, dijo Xi, citado por la agencia noticiosa estatal Xinhua.
“Ambos equipos deben refinar y finalizar el trabajo de seguimiento lo antes posible, mantener e implementar el consenso y brindar resultados tangibles para dar tranquilidad sobre las economías de China, Estados Unidos y el mundo”, agregó.
