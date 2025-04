Xi arranca su visita a Malasia bajo la sombra de los aranceles de Trump

El presidente chino, Xi Jinping, llegó este martes a Malasia, una etapa de su gira por varios países del sudeste asiático, que tiene lugar en plena guerra comercial entre Pekín y Washington.

Con esta gira, Xi intenta promocionar a China como una alternativa estable a Estados Unidos en medio de la guerra comercial lanzada por Trump. Ya estuvo en Vietnam y culminará su periplo en Camboya.

El mandatario chino fue recibido por el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, en el aeropuerto de Kuala Lumpur, según imágenes de la cadena estatal china CGTN.

Xi dijo que estaba "deseando (...) profundizar aún más la tradicional amistad" entre China y Malasia, informó CCTV, otra cadena estatal china.

"Con los esfuerzos conjuntos de ambas partes, esta visita logrará sin duda resultados fructíferos", declaró el presidente chino.

Xi tiene previsto asistir el miércoles a un banquete de Estado antes de mantener conversaciones con Anwar en la capital administrativa, Putrajaya. Está prevista la firma de varios acuerdos bilaterales, indicó la cancillería malasia.

"China trabajará con Malasia (...) para combatir las corrientes subyacentes de la confrontación geopolítica (...), así como las contracorrientes del unilateralismo y el proteccionismo", escribió Xi en un artículo publicado en el diario malasio The Star el martes.

China y Malasia celebraron el año pasado el 50 aniversario de sus relaciones diplomáticas y mantienen sólidos lazos comerciales, aunque Malasia reclama parcialmente partes del Mar de China Meridional, donde Pekín reivindica una soberanía casi absoluta.

- Oponerse a la "intimidación" -

Xi llegó de Vietnam, otra potencia manufacturera asiática. China y Vietnam figuran entre los más castigados por los aranceles "recíprocos" anunciados por Donald Trump con el supuesto objetivo de devolver la producción industrial a Estados Unidos.

Trump impuso nuevos gravámenes aduaneros del 145% para China, que respondió con tarifas del 125%. Para Vietnam decretó unos aranceles del 46%, por ahora suspendidos como los de muchos otros países.

"No culpo a China, no culpo a Vietnam. De verdad que no. Veo que se han reunido hoy y eso es maravilloso", dijo Trump el martes hablando de su política arancelaria con periodistas en la Casa Blanca.

"Es un bonito encuentro... para ver cómo perjudicamos a los Estados Unidos de América", agregó el republicano.

En Vietnam, Xi instó a los dos países a "oponerse conjuntamente a la intimidación y mantener la estabilidad del sistema mundial de libre comercio y de las cadenas industriales y de suministro".

Asimismo, firmó 45 acuerdos de cooperación con Vietnam.

Hanói sigue una estrategia a la que llama "diplomacia del bambú", para conservar buenas relaciones con China y con Estados Unidos, el principal destino de sus exportaciones.

En la capital vietnamita, Xi denunció el lunes que el proteccionismo "no lleva a ninguna parte". "Ningún ganador" surgirá de un conflicto comercial así, aseguró según citas recogidas por la agencia de prensa estatal china Xinhua.

Tras Malasia, donde se quedará hasta el jueves, Xi culminará su gira en Camboya, un socio leal de Pekín en el sudeste asiático.

Las autoridades comunistas chinas aseguran que Xi da "la mayor importancia" a esta gira del sudeste asiático, que pueda ayudar a contrarrestar los efectos de la ofensiva comercial de Trump.

bur-aph/rr/lgo/pt/cco/dbh/meb/mb