Xi bromea sobre espionaje al obsequiar teléfonos chinos al líder surcoreano

El presidente chino, Xi Jinping, bromeó sobre espiar a su colega surcoreano cuando le obsequió un par de teléfonos inteligentes y le dijo que "revise si hay una puerta trasera", en un inusual tono de humor del gobernante.

El intercambio ocurrió el sábado en la ciudad surcoreana de Gyeongju, sur, cuando Xi se reunió con su par surcoreano, Lee Jae Myung, y los dos intercambiaron regalos al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Xi dio a Lee dos teléfonos de la marca china Xiaomi. Al recibirlos, el surcoreano preguntó: "¿Es segura la comunicación?", lo que provocó risas de Xi.

Apuntando a los aparatos, Xi respondió: "Debes revisar si hay una puerta trasera", una referencia al software preinstalado que puede permitir el monitoreo de terceras partes, lo que causó risas y aplausos de Lee.

El intercambio provocó fuerte interés de la prensa el fin de semana porque Xi raramente aparece haciendo bromas, menos sobre espionaje.

"Xi estalla en carcajadas luego de que Lee bromeara sobre la seguridad de los teléfonos Xiaomi", publicó el lunes el diario Seoul Shinmun.

Un video del encuentro en YouTube recibió más de 800 comentarios, muchos expresando sorpresa con el intercambio.

"Se siente como maestros de artes marciales intercambiando frases en un duelo", escribió un usuario.

El momento evidenció el acercamiento entre los dos gobernantes a lo largo de varios encuentros durante la cumbre de la APEC, dijo a AFP el portavoz de Lee, Kim Nam-jun.

"Si no hubiera química, ese tipo de bromas habría sido imposible", agregó.

