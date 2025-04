Xi cierra su visita a Vietnam que, según Trump, busca "engañar" a EEUU

El presidente chino, Xi Jinping, culmina el martes una visita a Vietnam destinada a estrechar los lazos bilaterales, especialmente en materia comercial, un viaje que contrarió al mandatario estadounidense, Donald Trump.

Estas dos potencias manufactureras asiáticas figuran entre los países más castigados por los aranceles "recíprocos" anunciados por el republicano con el supuesto objetivo de devolver la producción industrial a Estados Unidos.

Trump impuso nuevos gravámenes aduaneros del 145% para China, que respondió con tarifas del 125%. Para Vietnam decretó unos aranceles del 46%, por ahora suspendidos como los de muchos otros países.

"No culpo a China, no culpo a Vietnam. De verdad que no. Veo que se han reunido hoy y eso es maravilloso", dijo Trump hablando de su política arancelaria con periodistas en la Casa Blanca.

"Es un bonito encuentro... para ver cómo perjudicamos a los Estados Unidos de América", agregó.

Después de Vietnam, Xi viajará a Malasia y Camboya en una gira para intentar promocionar China como una alternativa estable a Estados Unidos en medio de la guerra comercial de Trump.

En su primer día en Vietnam, Xi instó el lunes a los dos países a "oponerse conjuntamente a la intimidación y mantener la estabilidad del sistema mundial de libre comercio y de las cadenas industriales y de suministro".

- Gira de "la mayor importancia" -

Después de firmar 45 acuerdos de cooperación con Vietnam en la víspera, la agenda de Xi este martes tuvo un carácter más protocolario.

Por la mañana visitó el mausoleo de Ho Chi Minh, fundador de la República de Vietnam, y ofreció una imponente corona de flores rojas con una banderola con el lema "al gran líder vietnamita", fallecido en 1969.

También asistirá a la inauguración de una iniciativa de cooperación ferroviaria para construir una nueva línea que conecte el sud de China con la capital vietnamita Hanói y el gran puerto de Haiphong, también en el norte del país.

Después partirá hacia Malasia, donde se quedará hasta el jueves, y culminará su gira en Camboya, un socio leal de Pekín en el sudeste asiático.

Las relaciones con Vietnam, también gobernado por un partido comunista, son más complejas.

Aunque disponen de una fluida relación comercial, también mantienen disputas territoriales en el mar de China Meridional, reivindicado en casi toda su totalidad por Pekín.

Hanói sigue una estrategia a la que llama "diplomacia del bambú", para conservar buenas relaciones con China y con Estados Unidos, el principal destino de sus exportaciones.

En la capital vietnamita, Xi denunció el lunes que el proteccionismo "no lleva a ninguna parte". "Ningún ganador" surgirá de un conflicto comercial así, aseguró según citas recogidas por la agencia de prensa estatal china Xinhua.

Las autoridades comunistas chinas aseguran que Xi da "la mayor importancia" a esta gira del sudeste asiático, que pueda ayudar a contrarrestar los efectos de la ofensiva comercial de Trump.

bur-aph/rr/lgo/pt/cco/dbh/zm