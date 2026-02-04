Xi conversa con Trump después de hablar con Putin

PEKÍN, 4 feb (Reuters) - El presidente estadounidense, Donald ⁠Trump, mantuvo el miércoles ⁠una conversación sobre geopolítica con su par chino, antes de que visite Pekín en abril, pocas ⁠horas después ‌de ​la reunión virtual de Xi Jinping con el líder ruso, ​Vladimir Putin.

Trump afirmó que ambos mantuvieron "una larga conversación" sobre ‌comercio, cuestiones militares, Taiwán, la ‌guerra de Rusia en Ucrania, ​Irán, entregas de motores de avión y compras de petróleo y gas por parte de China a Estados Unidos.

También dijo que China había acordado aumentar sus compras de soja producida en Estados Unidos.

"Todo muy positivo", dijo Trump en una publicación en ⁠su plataforma Truth Social. "La relación con China, y mi relación personal con el ​presidente Xi, es extremadamente buena, y ambos nos damos cuenta de lo importante que es mantenerla así".

Los dos líderes habían hablado por última vez por teléfono a finales de noviembre, tras lo cual Trump alabó las relaciones "extremadamente sólidas" ⁠con China.

La llamada con Trump se produjo horas después de ​que Xi habló con Putin a través de un enlace de video. El Kremlin dijo que Putin aceptó una invitación de Xi ‍para visitar China en la primera mitad de este año.

Tras meses de tensiones comerciales provocadas por los aranceles de Trump el año pasado, las relaciones entre Washington y Pekín se estabilizaron tras una reunión ​entre los líderes en octubre en Corea del Sur, donde se alcanzó una frágil tregua comercial. (Reporte de Xiuhao Chen, Shi Bu y Ryan Woo. ‍Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)