Xi dice a Putin que China aplaude nuevos contactos EEUU-Rusia sobre guerra en Ucrania

PEKÍN, 8 ago (Reuters) - China se alegra de que Rusia y Estados Unidos mantengan contactos y mejoren sus lazos para avanzar hacia una resolución política de la crisis ucraniana, declaró el presidente Xi Jinping en una llamada telefónica con su par ruso, Vladimir Putin, el viernes.

Pekín mantendrá su postura sobre la necesidad de conversaciones de paz y una solución diplomática al conflicto, dijo Xi a Putin, según la cadena estatal china CCTV.

La llamada se produjo después de que el Kremlin dijo el jueves que Putin se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los próximos días en la búsqueda de un final para la guerra, ahora en su cuarto año.

Trump adoptó un enfoque más conciliador hacia Rusia tras regresar a la Casa Blanca en enero, pero ha expresado su creciente frustración con Putin por la falta de avances hacia la paz y amenazó con imponer fuertes aranceles a los países que compran petróleo ruso, incluida China.

Trump dijo el miércoles que podría anunciar nuevos aranceles a China similares a los derechos del 25% que ya ha impuesto a India por sus compras de petróleo ruso.

En respuesta a esos comentarios de Trump, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo el viernes que la cooperación comercial y energética de China con Rusia es "justa y legítima".

"Seguiremos tomando medidas razonables para garantizar la seguridad energética sobre la base de nuestros propios intereses nacionales", dijo el portavoz Guo Jiakun en un comunicado difundido por la cancillería china.

La llamada del viernes entre Xi y Putin fue la segunda en menos de dos meses. Se espera que Putin visite China en septiembre para asistir a los actos conmemorativos del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.

(Reporte de Ethan Wang, Yukun Zhang y Ryan Woo; editado en español por Carlos Serrano)