Xi dice a Putin que China se alegra por trabajo conjunto de Rusia y EEUU para mejorar relaciones

El presidente chino, Xi Jinping, dijo este viernes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante una conversación telefónica que Pekín se alegra de ver a Rusia y Estados Unidos trabajando para mejorar sus relaciones, informaron los medios estatales.

“China se complace de ver que Rusia y Estados Unidos mantienen el contacto, mejoran sus relaciones y promueven una solución política a la crisis ucraniana”, afirmó Xi Jinping a su homólogo ruso, según la agencia oficial de noticias Xinhua.

El presidente chino subrayó que los asuntos complejos no tienen soluciones simples, y añadió que China siempre apoyará la paz y la promoción de las negociaciones, detalló la televisión pública CCTV.

Putin y el presidente estadounidense Donald Trump planean sostener conversaciones sobre el conflicto en Ucrania.

Ambas partes confirmaron que se están realizando preparativos para una cumbre y dejaron entrever que una reunión podría tener lugar la próxima semana.

Por el momento no se fijó ni la fecha ni el lugar.

El presidente ruso informó a su homólogo chino sobre la situación de los contactos y comunicaciones recientes entre Estados Unidos y Rusia, así como sobre la situación en Ucrania, según la misma fuente.

Xi Jinping habló con Putin este viernes a petición del dirigente ruso, informó CCTV.