Xi dice a Trump que las diferencias pueden resolverse con "respeto" y advierte sobre Taiwán

El presidente chino, Xi Jinping, dijo a Donald Trump que pueden resolver las diferencias en sus relaciones bilaterales con "respeto mutuo", pero advirtió en una llamada telefónica este miércoles que Estados Unidos debe manejar con "cautela" la venta de armas a Taiwán.

Xi expresó su esperanza de que las diferencias entre las dos mayores economías del mundo, incluidas las diferencias comerciales, se puedan resolver de forma amistosa.

"Abordando las diferencias una a una y fomentando continuamente la confianza mutua, podemos forjar un camino adecuado para que ambos países se lleven bien", afirmó Xi, informó la cadena estatal CCTV.

"Hagamos de 2026 un año en el que China y Estados Unidos, como dos grandes Estados, avancen hacia el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación beneficiosa para todos", añadió.

Trump comentó la llamada en una publicación en su plataforma Truth Social donde afirmó: "la relación con China, y mi relación personal con el presidente Xi, es extremadamente buena, y los dos estamos conscientes de lo importante que es que se mantenga así".

Trump y Xi abordaron temas sobre el comercio internacional, Taiwán, y la guerra de Rusia en Ucrania, así como sobre una posible visita a China del presidente estadounidense.

Xi afirmó que "el tema de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos".

"Estados Unidos debe manejar con cautela la venta de armas a Taiwán", afirmó Xi, según la cadena estatal CCTV.

China y Taiwán están separadas políticamente desde 1949, cuando las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek perdieron la guerra civil contra las comunistas de Mao Zedong y huyeron a la isla, pero Pekín considera que sigue siendo parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con el control.