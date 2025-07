Xi insiste a la UE que reducir dependencias no pasa por rebajar la cooperación con China

BRUSELAS, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de China, Xi Jinping, ha insistido este jueves ante los dirigentes de la Unión Europea en que reducir dependencias no puede pasar por rebajar la cooperación con China, al recalcar que los desafíos que enfrenta Europa no vienen de Pekín y no existen "conflictos de intereses fundamentales" entre China y Europa, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha referido a un "punto de inflexión" y pedido a Pekín soluciones reales a los desequilibrios comerciales. "Los desafíos que enfrenta Europa actualmente no provienen de China. No existen conflictos de intereses fundamentales ni contradicciones geopolíticas entre China y Europa, y el tono fundamental de la cooperación, que prima sobre la competencia, y el consenso sobre las diferencias, se ha mantenido inalterado", ha defendido el presidente chino ante Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en el marco de la cumbre entre la UE y China celebrada en Pekín con motivo del 50º aniversario de las relaciones diplomáticas. Según informa el Ministerio de Exteriores chino, el líder del gigante asiático ha seguido la línea habitual de sus mensajes a la UE al señalarle como "un polo importante en un mundo multipolar" y defender su "autonomía estratégica", insistiendo en que las relaciones entre Bruselas y Pekín "no están dirigidas, dependientes ni sujetas a terceros", en referencia a Estados Unidos. "Ambas partes deben profundizar la comunicación estratégica, fortalecer el entendimiento y la confianza mutua, y establecer un entendimiento mutuo adecuado", ha recalcado, pidiendo respeto al "camino y el sistema elegidos por el pueblo chino". En este punto, Xi ha lanzado un mensaje a la UE para que su estrategia de reducir dependencias no dañe las relaciones con Pekín, tras indicar que la historia y la realidad demuestran que "la dependencia mutua no es un riesgo, ni la integración de intereses una amenaza". Así ha cargado contra quienes construyen muros y barreras para mejorar la competitividad, indicando que desacoplarse solo ahondará en un mayor "aislamiento", mientras que "reducir la dependencia no puede reducir la cooperación". "La esencia de las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE reside en las ventajas complementarias, el beneficio mutuo y los resultados beneficiosos para ambas partes, y debe y puede lograr plenamente un equilibrio dinámico en el desarrollo", ha expuesto. Soluciones ante el "punto de inflexión" con China La cita con Xi llega en un momento de tensiones geopolíticas y comerciales con la UE, que exige que China atienda sus demandas para reequilibrar unas relaciones que en el aspecto comercial están muy decantadas hacia Pekín, que acumula un superávit de 300.000 millones de euros. En su intervención inicial en la cumbre, la presidenta comunitaria ha hecho referencia a esta situación, al señalar que al tiempo que la cooperación se ha profundizado en estos 50 años los desequilibrios también se han hecho mayores. "Hemos llegado a un punto de inflexión", ha sostenido Von der Leyen ante el mandatario chino, recalcando que resulta "esencial" reequilibrar las relaciones bilaterales. "Para ser sostenibles, las relaciones deben ser mutuamente beneficiosas. Para lograrlo, es fundamental que China y Europa reconozcan sus respectivas preocupaciones y presenten soluciones reales", ha señalado. Frente a unas relaciones futuras que "aún están por escribir", la conservadora alemana ha instado al mandatario chino a tomar la oportunidad de "reequilibrar las relaciones" en beneficio de los pueblos de China y Europa. En términos similares, el presidente del Consejo Europeo ha recalcado que la intención del bloque europeo es profundizar las relaciones bilaterales con China, aunque ha puesto el acento en encontrar "avances concretos" en la resolución de cuestiones de interés mutuo. "Necesitamos avances concretos en cuestiones relacionadas con el comercio y la economía. Y ambos queremos que nuestra relación sea equilibrada, recíproca y mutuamente beneficiosa", ha subrayado Costa.