Xi insta a homólogo surcoreano a tomar las "decisiones correctas" en un mundo "turbulento"

El presidente chino, Xi Jinping, instó el lunes a su homólogo surcoreano, de visita en Pekín, a unirse a China y a tomar las "decisiones estratégicas correctas" en un mundo que "se está volviendo más complejo y turbulento", informó la prensa estatal.

La visita de Lee Jae Myung, la primera de un dirigente surcoreano a Pekín desde hace seis años, ocurre en un contexto internacional tenso.

Corea del Norte lanzó el domingo varios presuntos misiles balísticos, un día después la sorpresiva operación militar estadounidense en Caracas que derrocó al presidente venezolano Nicolás Maduro. Esta incursión fue condenada por Pekín y Pyongyang.

En conversaciones con su homólogo surcoreano el lunes, Xi advirtió que "el mundo atraviesa actualmente cambios acelerados nunca vistos desde hace un siglo, y la situación internacional se vuelve más compleja y más turbulenta", indicó la agencia de prensa oficial Xinhua.

China y Corea del Sur "tienen importantes responsabilidades" en la preservación de la paz en la región, declaró el presidente chino, y subrayó que ambas partes "tienen muchos intereses comunes".

"Deben colocarse con firmeza del buen lado de la historia y tomar decisiones estratégicas correctas", agregó.

El líder surcoreano señaló que desea abrir una "nueva fase" en las relaciones, "basada en la confianza" entre él y Xi.

Y prometió "buscar juntos alternativas viables para la paz en la península coreana", según imágenes difundidas por la agencia surcoreana Yonhap.

Lee también espera aprovechar la influencia de China sobre Corea del Norte para respaldar su intento de mejorar los lazos con Pyongyang.

"China es un socio cooperativo muy importante para avanzar hacia la paz y la unificación en la península coreana", dijo Lee durante un encuentro con surcoreanos en Pekín el domingo, según Yonhap.

El presidente surcoreano se entrevistará el martes con el primer ministro chino Li Qiang, responsable de la política económica y viajará después a Shanghái.