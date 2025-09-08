LA NACION

Xi insta a los BRICS a "resistir a todas las formas de proteccionismo"

El presidente chino, Xi Jinping, instó al bloque de los BRICS, formado por 11 países, a "resistir a

El presidente chino, Xi Jinping, instó al bloque de los BRICS, formado por 11 países, a "resistir a todas las formas de proteccionismo" en una cumbre telemática celebrada el lunes.

"Debemos defender el sistema comercial multilateral con la Organización Mundial del Comercio como núcleo y resistir a todas las formas de proteccionismo", afirmó en su discurso ante el grupo, que incluye a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Arabia Saudita e Indonesia.

"Independientemente de cómo cambie la situación internacional, debemos mantenernos firmes en la promoción de la construcción de una economía global abierta, compartiendo oportunidades y logrando resultados beneficiosos para todos a través de la apertura", añadió Xi.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, convocó esta reunión virtual para debatir "la defensa del multilateralismo".

