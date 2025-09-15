Xi insta a una "salida ordenada" de la capacidad de producción obsoleta, según Xinhua

PEKÍN, 15 sep (Reuters) - El presidente chino, Xi Jinping, ha pedido la "salida ordenada" de la capacidad de producción obsoleta y el freno de la competencia de precios "desordenada", informó el lunes la agencia estatal de noticias Xinhua, basándose en un artículo escrito por Xi. Los líderes chinos han prometido poner fin a los agresivos recortes de precios por parte de algunas empresas chinas, que según los reguladores estimulan una competencia excesiva que perjudica a la economía.

"Esta es un área gravemente afectada por la 'involución' y debe ser gestionada eficazmente de acuerdo con las leyes y regulaciones", citó Xinhua a Xi en el artículo que publicará Qiushi Journal, una revista insignia del partido.

Xi dijo que las asociaciones industriales deben desempeñar un papel más importante en la autorregulación, orientando a las empresas para mejorar la calidad del producto y facilitando la salida ordenada de la capacidad de producción obsoleta.

El artículo también pedía que se rectificaran las irregularidades en los procesos de contratación pública y licitación, y que se abordaran las prácticas "caóticas" de las autoridades locales a la hora de atraer negocios e inversiones, informó Xinhua. Xi instó a endurecer las normas sobre lo que los Gobiernos locales pueden y no pueden hacer a la hora de promover el desarrollo económico, especialmente en la atracción de inversiones, y reafirmó el objetivo de China de construir un mercado nacional unificado. (Información de la redacción de Pekín y Kevin Yao; edición de Himani Sarkar y Bernadette Baum; edición en español de María Bayarri Cárdenas)