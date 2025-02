Xi jinping celebra una inusual reunión con líderes empresariales del país

PEKÍN, 17 feb (Reuters) - El presidente de China, Xi Jinping, habló el lunes en un simposio al que asistieron líderes empresariales tales como el cofundador de Alibaba, Jack Ma, según informaron los medios estatales, mientras Pekín se enfrenta a una economía en desaceleración y a crecientes tensiones con Estados Unidos. Otros líderes empresariales privados que asistieron al simposio fueron Ren Zhengfei, fundador de Huawei; Lei Jun, de Xiaomi; Wang Chuanfu, de BYD; Wang Xingxing, de Unitree; y Robin Zeng, de CATL, según mostró un vídeo publicado por CCTV. Wang Xing, de Meituan, Leng Youbin, de China Feihe , y Yu Renrong, fundador de Will Semiconductor , también asistieron, según el vídeo. Pony Ma, de Tencent, también estuvo presente, según una fuente familiarizada con el asunto, que no quiso dar su nombre porque los detalles de la reunión no eran públicos. Tencent no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Xi pronunció un discurso después de escuchar a los representantes de las empresas privadas, dijo la agencia oficial de noticias Xinhua. La información no proporcionó detalles sobre el simposio, celebrado en el Gran Salón del Pueblo de Pekín. Reuters informó el viernes, citando fuentes, que Xi planeaba presidir el lunes un simposio para impulsar el sentimiento del sector privado al que asistirían los líderes empresariales del país, incluido el cofundador de Alibaba, Jack Ma. El simposio tendría como objetivo impulsar el sentimiento del sector privado y se espera que Xi anime a los jefes de las empresas a expandir sus negocios a nivel nacional e internacional en un momento de intensificación de la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, habían dicho las fuentes.

El simposio también se celebra en un momento en el que la plataforma de inteligencia artificial de DeepSeek ha disparado las especulaciones de los inversores sobre su potencial para impulsar el sector tecnológico chino en general, lo que ha llevado a pedir una revalorización de los activos chinos. Xi lleva tiempo insistiendo en la necesidad de que China logre la autosuficiencia en semiconductores y quiere que el país utilice la inteligencia artificial para impulsar el desarrollo económico.

Sin embargo, los esfuerzos de China se han visto obstaculizados por las medidas de control de las exportaciones de chips impuestas por Washington, que teme que Pekín pueda utilizar semiconductores avanzados para impulsar sus capacidades militares. "Es un reconocimiento tácito de que el Gobierno chino necesita empresas del sector privado para su rivalidad tecnológica con Estados Unidos", afirma Christopher Beddor, director adjunto de análisis sobre China de Gavekal Dragonomics, en Hong Kong. "El Gobierno no tiene más remedio que apoyarlas si quiere competir con Estados Unidos", añadió.

(Información de las redacciones de Pekín y Hong Kong; información adicional de Tom Westbrook en Singapur; redacción de Sumeet Chatterjee; edición de Muralikumar Anantharaman, Neil Fullick y Gerry Doyle; edición en español de Jorge Ollero Castela)