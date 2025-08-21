Xi Jinping pide una "unidad interétnica" con motivo del 60 aniversario de gobierno chino sobre Tíbet

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de China, Xi Jinping, ha instado a lograr una "unidad interétnica" con motivo de las celebraciones por el 60 aniversario de la anexión china sobre Tíbet, región hasta la que se ha desplazado este jueves a pesar de la histórica presencia de movimientos contrarios a Pekín.

En esta visita, la segunda que realiza Xi desde que es jefe de Estado, el presidente chino ha señalado que "cualquier intento de dividir el país y comprometer su estabilidad está destinado al fracaso", según informaciones de la cadena de televisión CCTV.

No obstante, organizaciones de defensa de los Derechos Humanos siguen acusando a China de reprimir las libertades religiosas e introducir medidas de vigilancia "estrictas" sobre la población tibetana.

"Gobernabilidad, estabilidad social, unidad interétnica y armonía religiosa", ha pedido Xi, que ha asegurado que China ha logrado "mejorar la calidad de vida de los residentes" de esta zona montañosa de Asia.

En los años 50, el Ejército chino derrocó a las fuerzas tibetanas poco después de hacerse con la victoria en la guerra civil. Posteriormente, en 1965, China estableció su gobierno sobre la región autónoma.