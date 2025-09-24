Xi Jinping sorprende al delegar su discurso en la ONU al primer ministro Li Qiang

BEIJING (AP) — Habría sido natural que el líder chino Xi Jinping hablara ante la Asamblea General de la ONU en el 80 aniversario de la fundación del organismo, pero no lo hará.

En su lugar, el primer ministro Li Qiang será quien hable en la reunión anual de esta semana, en el más reciente ejemplo de cómo Xi reduce sus viajes al extranjero y delega tareas a sus leales lugartenientes. El líder chino parece adoptar un estilo más indirecto, aunque no menos poderoso, impulsando a Li a asumir un papel más destacado.

La decisión de no asistir es sorprendente en cierta medida. China menciona con regularidad el importante papel de la ONU como una alternativa a lo que considera el acoso de Estados Unidos en los asuntos internacionales. Xi habló en 2015, en el año del 70 aniversario de la ONU, y por video en 2020, en el 75 aniversario, debido a la pandemia de COVID-19.

El delicado estado de las relaciones entre Estados Unidos y China podría haber influido. Ambas partes quieren que Xi se reúna con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero esta semana podría haber sido demasiado pronto, ya que hay poco que mostrar debido a que ambos gobiernos siguen enfrascados en negociaciones comerciales.

Trump dijo la semana pasada que se reuniría con Xi en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur a finales de octubre, aunque China no lo ha confirmado.

Para Xi, es un terreno conocido

Xi, quien ha sido el líder de China durante 13 años, fue un viajero mundial imparable en sus primeros siete años en el poder. Paseó en carruaje tirado por caballos hasta el Palacio de Buckingham en 2015 y se reunió con el presidente Donald Trump en la mansión Mar-a-Lago del presidente estadounidense en 2017.

Luego llegó el COVID-19. Después de la pandemia, se ha vuelto mucho más hogareño. Omitió la reunión de líderes del Grupo de los 20 en India en 2023 y la cumbre de los BRICS en Brasil este año, lo cual fue notable porque China considera al grupo como un contrapeso al dominio global estadounidense. Li representó a China en su lugar.

En parte, los tiempos han cambiado.

Al principio de su mandato, Xi estaba decidido a elevar la estatura y el papel internacional de China, no solo mediante largos viajes a lugares lejanos, sino también lanzando la Iniciativa de la Franja y la Ruta y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.

Tras el éxito obtenido, se ha vuelto mucho más selectivo con sus viajes. Mientras tanto, la creciente influencia de China significa que los líderes extranjeros aún acuden en masa a Beijing para reunirse con Xi. Varios gobernantes de la Unión Europea viajaron en julio, a pesar de que era el turno de Europa de albergar la cumbre con China.

“Supongo que...

“Xi siente que el resto del mundo debería venir a Beijing, al estilo de los emisarios del mundo que vienen a afirmar su lealtad al emperador”, señaló June Teufel Dreyer, experta en política china de la Universidad de Miami.

Li Qiang se destaca en la Asamblea General de la ONU

Las expectativas eran bajas cuando Li fue nombrado primer ministro del país, la posición de liderazgo número dos, en 2023.

Había sido el principal funcionario en Shanghái durante un confinamiento de dos meses por el COVID-19 que paralizó la ciudad y provocó protestas. En lugar de ser castigado, fue promovido a la alta dirección, mostrando cómo la lealtad tiene prioridad en la era de Xi, dijo Alfred Wu, profesor asociado en la Universidad Nacional de Singapur.

A medida que Xi se retira, Li podría emerger como un interlocutor importante para los gobiernos y empresas que desean interactuar con China, dijo Neil Thomas, miembro de política china en el Instituto de Política de la Sociedad Asia.

Li sostuvo conversaciones en la ONU esta semana con el primer ministro canadiense Mark Carney y el canciller austriaco Christian Stocker y ha presentado las posturas de su gobierno sobre desarrollo y clima.

En un cambio significativo, anunció el martes que China ya no buscaría las ventajas que se otorgan a los países en desarrollo en las negociaciones comerciales globales.

Thomas describió a Li como “una persona increíblemente importante” con la que interactuar durante la reunión de la ONU. “Actúa en nombre de Xi”, dijo, “y podrá transmitir mensajes entre Xi y el mundo”.

Xi delega trabajo, pero no poder

Thomas piensa que la edad puede ser un factor, ya que Xi, de 72 años, quien no muestra signos de retirarse, busca preservar su salud.

“Mi opinión es que la decisión de Xi Jinping de viajar menos es una estrategia diseñada para conservar su energía a medida que envejece y, en última instancia, fortalece su control sobre el poder porque está más en Beijing y tiene mejor salud”, dijo Thomas.

El experto ve la reducción de viajes como parte de un cambio más amplio en el que Xi gobierna con lo que Thomas denomina un “estilo de liderazgo más oracular”. Está delegando cada vez más la ejecución de decisiones políticas a subordinados.

Eso es posible porque llenó a la dirigencia del Partido Comunista con incondicionales como Li en la más reciente reorganización en 2022, eliminando la oposición que quedaba. Todo parece indicar que el poder definitivo permanece en sus manos.

“Está delegando”, dijo Wu. “No es una descentralización o un cambio estructural. Simplemente pide a las personas que hagan cosas en su nombre”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.