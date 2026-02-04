Xi Jinping y Vladimir Putin hablan por videoconferencia

El presidente de China, Xi Jinping, mantuvo este miércoles una videoconferencia con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, informó la agencia oficial Xinhua, aunque no reveló el contenido de la conversación.

Ambos países mantienen fuertes lazos económicos, diplomáticos y militares, que se han reforzado desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Xi y Putin ya habían intercambiado el 31 de diciembre mensajes de felicitaciones por el Año Nuevo, después de reunirse en la capital china en septiembre. En mayo, Xi visitó Moscú.

Esta videoconferencia entre Xi y Putin tuvo lugar justo cuando Estados Unidos afirma estar un poco más cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania.

Delegados de Rusia y Ucrania inician este miércoles una nueva ronda de conversaciones Abu Dabi, con la presencia de enviados de Estados Unidos.