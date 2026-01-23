Xi pide a Lula que China y Brasil defiendan el "rol central" de la ONU (prensa estatal)

El presidente chino, Xi Jinping, pidió este viernes en una llamada a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que ambos países defiendan "el rol central" de la ONU en la comunidad internacional, informó la prensa estatal.

Xi le dijo a Lula que, en la "tumultuosa" situación mundial actual, China y Brasil "son fuerzas constructivas para mantener la paz y la estabilidad mundiales", según un comunicado difundido por la cadena oficial CCTV.

Aunque sin mencionarla, la conversación tiene lugar al día siguiente de que el presidente estadounidense, Donald Trump, inaugurara su Junta de Paz, una entidad que pretende resolver los conflictos globales y que ha generado preocupación de que pueda rivalizar con el sistema de Naciones Unidas.