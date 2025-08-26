Xi pide que China y Rusia "profundicen su confianza estratégica" para un orden internacional "más justo"

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de China, Xi Jinping, ha subrayado este martes que Pekín y Moscú deben "profundizar su confianza estratégica mutua" para "salvaguardar la seguridad e intereses de desarrollo" de ambos países y propulsar un orden internacional "más justo y equitativo", en medio del fortalecimiento de los lazos bilaterales durante los últimos años. Xi, que ha recibido en Pekín al presidente de la Duma rusa, Viacheslav Volodin, ha destacado que las relaciones entre ambos países "son las más estables, maduras e importantes a nivel estratégico entre grandes potencias en el actual mundo turbulento y cambiante", según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores chino.

Así, ha resaltado que "promover de forma consistente el desarrollo de alto nivel de las relaciones sino-rusas sirve a los intereses fundamentales de los pueblos de ambos países y es una fuente de estabilidad para la paz mundial", antes de recordar el papel de ambos países durante la Segunda Guerra Mundial en la lucha contra la Alemania nazi y Japón.

"Como principales campos de batalla en la Segunda Guerra Mundial en Asia y Europa, respectivamente, China y la Unión Soviética hicieron unos sacrificios nacionales enormes a la hora de resistir al militarismo japonés y al fascismo alemán, aportando contribuciones significativas a la victoria en la guerra", ha sostenido el mandatario del gigante asiático.

Por ello, ha hecho hincapié en que "ambas partes deben continuar su tradicional amistad, profundizar su confianza estratégica mutua, reforzar los intercambios y cooperación en ambos campos, salvaguardar conjuntamente la seguridad y los intereses de desarrollo de ambos países, unir a los países del Sur Global, mantener el verdadero multilateralismo y promover el desarrollo de un orden internacional más justo y equitativo".

El presidente chino ha expresado además su "esperanza" en que Pekín y Moscú "intercambien experiencias de forma activa en gobernanza y legislación para generar una garantía legislativa más sólida para la coordinación estratégica entre China y Rusia y la cooperación en varios campos bajo las nuevas circunstancias".

Las palabras de Xi han llegado días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con sanciones "masivas" a Rusia en dos semanas si no había avances de cara a un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, desatada tras la invasión iniciada por las tropas rusas en febrero de 2022.