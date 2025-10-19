Xi pide "reunificación" en un mensaje a nueva líder de la oposición de Taiwán
- 1 minuto de lectura'
PEKÍN/TAIPEI, 19 oct (Reuters) - El presidente chino, Xi Jinping, pidió el domingo esfuerzos para avanzar en la "reunificación" en un mensaje de felicitación a la nueva líder del principal partido de la oposición de Taiwán, cuya elección tuvo lugar entre acusaciones de injerencia de Pekín.
La exlegisladora Cheng Li-wun, de 55 años y que asumirá el liderazgo del partido Kuomintang (KMT) el 1 de noviembre, ganó las elecciones del sábado en un momento de creciente tensión con Pekín, que considera la isla, gobernada democráticamente, como su propio territorio.
El Gobierno de Taiwán se opone firmemente a las reivindicaciones de soberanía de China.
El KMT, tradicionalmente partidario de estrechar relaciones con China, es el interlocutor preferido de Pekín. China se niega a dialogar con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, y su Gobierno del Partido Democrático Progresista (PDP), al que califica de "separatista".
Xi, en un mensaje en su calidad de jefe del Partido Comunista de China, dijo a Cheng que los dos partidos debían reforzar su "base política común", informó la agencia oficial de noticias Xinhua.
Ambas partes deben también "unir a la gran mayoría del pueblo de Taiwán para profundizar el intercambio y la cooperación, impulsar el desarrollo común y avanzar en la reunificación nacional", añadió.
Cheng, en su mensaje a Xi, no hizo ninguna mención a la unión con Pekín, pero dijo que ambos lados del estrecho de Taiwán eran "miembros de la nación china", utilizando una expresión en chino que se refiere a la etnia y no a la nacionalidad.
"Ambas partes deben, a la luz de la situación actual, fortalecer el intercambio y la cooperación a través del Estrecho sobre la base existente y promover la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwán", dijo Cheng, según un comunicado de su partido. (Reporte de Liz Lee y Ben Blanchard; Editado en español por Javier Leira)
Otras noticias de Taiwán
- 1
EE.UU. repatriará a los dos supervivientes del ataque al presunto narcosubmarino en el Caribe
- 2
Bolivia pone fin al ciclo de 20 años de izquierda con un inédito balotaje entre dos candidatos de derecha
- 3
En qué canal pasan Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 2025 hoy
- 4
Horóscopo: cómo será tu semana del 19 al 25 de octubre de 2025