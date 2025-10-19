LA NACION

Xi pide "reunificación" en un mensaje a nueva líder de la oposición de Taiwán

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Xi pide "reunificación" en un mensaje a nueva líder de la oposición de Taiwán
Xi pide "reunificación" en un mensaje a nueva líder de la oposición de TaiwánJack Taylor - Pool AFP

PEKÍN/TAIPEI, 19 oct (Reuters) - El presidente chino, Xi Jinping, pidió el domingo esfuerzos para avanzar en la "reunificación" en un mensaje de felicitación a la nueva líder del principal partido de la oposición de Taiwán, cuya elección tuvo lugar entre acusaciones de injerencia de Pekín.

La exlegisladora Cheng Li-wun, de 55 años y que asumirá el liderazgo del partido Kuomintang (KMT) el 1 de noviembre, ganó las elecciones del sábado en un momento de creciente tensión con Pekín, que considera la isla, gobernada democráticamente, como su propio territorio.

El Gobierno de Taiwán se opone firmemente a las reivindicaciones de soberanía de China.

El KMT, tradicionalmente partidario de estrechar relaciones con China, es el interlocutor preferido de Pekín. China se niega a dialogar con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, y su Gobierno del Partido Democrático Progresista (PDP), al que califica de "separatista".

Xi, en un mensaje en su calidad de jefe del Partido Comunista de China, dijo a Cheng que los dos partidos debían reforzar su "base política común", informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

Ambas partes deben también "unir a la gran mayoría del pueblo de Taiwán para profundizar el intercambio y la cooperación, impulsar el desarrollo común y avanzar en la reunificación nacional", añadió.

Cheng, en su mensaje a Xi, no hizo ninguna mención a la unión con Pekín, pero dijo que ambos lados del estrecho de Taiwán eran "miembros de la nación china", utilizando una expresión en chino que se refiere a la etnia y no a la nacionalidad.

"Ambas partes deben, a la luz de la situación actual, fortalecer el intercambio y la cooperación a través del Estrecho sobre la base existente y promover la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwán", dijo Cheng, según un comunicado de su partido. (Reporte de Liz Lee y Ben Blanchard; Editado en español por Javier Leira)

LA NACION
Más leídas
  1. EE.UU. toma una inesperada decisión con los dos sobrevivientes del último ataque a una lancha narco
    1

    EE.UU. repatriará a los dos supervivientes del ataque al presunto narcosubmarino en el Caribe

  2. Bolivia pone fin al ciclo de 20 años de izquierda con un inédito balotaje entre dos candidatos de derecha
    2

    Bolivia pone fin al ciclo de 20 años de izquierda con un inédito balotaje entre dos candidatos de derecha

  3. En qué canal pasan Argentina vs. Marruecos, por la final del Mundial Sub 20 2025
    3

    En qué canal pasan Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 2025 hoy

  4. Cómo será tu semana del 19 al 25 de octubre de 2025
    4

    Horóscopo: cómo será tu semana del 19 al 25 de octubre de 2025

Cargando banners ...