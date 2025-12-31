Xi promete políticas macroeconómicas más proactivas en China en 2026

Por Liz Lee y Yukun Zhang

PEKÍN, 31 dic (Reuters) - China está en camino de cumplir su objetivo de crecimiento de alrededor del 5% este año y pondrá en marcha políticas más proactivas en 2026, dijo el presidente Xi Jinping el miércoles, ampliando las promesas de más estímulos para impulsar el crecimiento económico.

El Producto Interno Bruto de China habría alcanzado los 140 billones de yuanes (US$20 billones) este año, con la defensa y la ciencia y la tecnología en particular habiendo alcanzado nuevos niveles, dijo Xi en un discurso de Año Nuevo televisado por la cadena estatal CCTV.

La tasa de crecimiento del PIB del país se situaría en torno al 5% tras un año "extraordinario", dijo Xi el mismo día en una reunión de Año Nuevo de altos cargos del Partido Comunista Chino, informó la CCTV.

Esto significa que la economía habrá alcanzado el objetivo de crecimiento de este año fijado por las autoridades, impulsado en parte por las exportaciones de bienes, que demostraron su resistencia a pesar de una acalorada guerra comercial con Estados Unidos.

Xi no desveló ninguna política específica en sus mensajes de Año Nuevo, pero prometió mejorar la calidad de la economía manteniendo un "crecimiento razonable", y reiteró su promesa de "prosperidad común".

PREOCUPACIÓN POR LA DESACELERACIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE

En su discurso de la reunión, Xi prometió políticas macroeconómicas "más proactivas", lo que podría disipar las preocupaciones sobre la ralentización observada durante la segunda mitad de 2025 en la segunda mayor economía del mundo.

A pesar de que las exportaciones se mantienen, el impulso del crecimiento ha flaqueado, lastrado por la debilidad del consumo de los hogares, la persistente deflación y una prolongada crisis del sector inmobiliario.

El superávit comercial de China, que superó el billón de dólares por primera vez en noviembre, podría provocar más tensiones con sus socios comerciales, algunos de los cuales están pidiendo a China que haga más para reformar su economía y reducir su dependencia de las exportaciones para apoyar el crecimiento.

"Se espera que la economía de nuestro país avance bajo presión (...) mostrando una fuerte resistencia y vitalidad", dijo Xi a los funcionarios del Partido Comunista.

La promesa de Xi está en consonancia con una reunión económica que marcó la agenda este mes, en la que los líderes chinos prometieron mantener una política fiscal "proactiva" el próximo año, incluyendo "acciones especiales para impulsar el consumo".

Los dirigentes chinos también han reconocido un "prominente" desequilibrio entre la fuerte oferta interna y la debilidad de la demanda.

El país promoverá una mejora cualitativa efectiva y un crecimiento cuantitativo razonable de la economía, manteniendo al mismo tiempo la armonía social y la estabilidad, dijo Xi.

BÚSQUEDA DE LA AUTOSUFICIENCIA TECNOLÓGICA

China ha sido capaz de impulsar su desarrollo con la innovación tecnológica, afirmó Xi en el discurso de Año Nuevo, calificando al país como "una de las economías con las capacidades de innovación de más rápido crecimiento".

El énfasis en la ciencia y la tecnología se hace eco del incesante esfuerzo de Pekín por alcanzar la autosuficiencia tecnológica en medio de la intensificación de la rivalidad con Estados Unidos, que ha tratado de impedir que China acceda a herramientas y tecnología avanzadas para la fabricación de chips.

En el discurso televisado, Xi afirmó que China ha experimentado un aumento de los logros innovadores, entre los que se incluyen mejoras en los grandes modelos lingüísticos de inteligencia artificial y nuevos avances en el desarrollo independiente de chips.

El país ha volcado recursos estatales en la construcción de una cadena de suministro de semiconductores nacional autosuficiente, incluida la inyección de cientos de miles de millones de yuanes en el sector a través del "Gran Fondo", que estableció una tercera fase en 2024 con 344.000 millones de yuanes de capital.

Reuters informó este mes de que científicos chinos estaban trabajando en un prototipo de máquina capaz de producir chips de última generación, un resultado que Washington lleva años intentando evitar.

LOS MERCADOS TERMINAN EL AÑO CON BUENA NOTA

El índice compuesto de Shanghái coronó su mejor año desde 2019 con una ganancia del 18% este año. El índice CSI300 de acciones de primera categoría de China también ganó un 18% en 2025, su mejor resultado en cinco años.

El yuan chino superó esta semana el nivel de 7 unidades por dólar por primera vez en dos años y medio, y va camino de su mayor subida anual desde 2020.

El Gobierno central ha asignado 62.500 millones de yuanes de los ingresos de los bonos especiales del Tesoro a los gobiernos locales para financiar un plan de intercambio de bienes de consumo el próximo año, que tiene como objetivo impulsar la economía ofreciendo a los consumidores subsidios para reemplazar los electrodomésticos.

El planificador estatal chino también ha dado a conocer los primeros planes de inversión para 2026, que incluyen grandes proyectos, y que suponen unos 295.000 millones de yuanes de financiación con cargo al presupuesto central.

(1 dólar = 6,9885 yuanes) (Reporte de Liz Lee, Yukun Zhang y Shi Bu; edición de Tom Hogue y Sam Holmes; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Ricardo Figueroa)