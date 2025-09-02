Xi, Putin y Kim se reúnen en Pekín y desafían el liderazgo occidental

Por Joe Cash

PEKÍN, 2 sep (Reuters) -

En una muestra de solidaridad con los agresores en la peor guerra de Europa en 80 años, Xi Jinping de China se reunirá con sus homólogos ruso y norcoreano por primera vez, mientras Donald Trump y otros líderes occidentales observan desde lejos.

La visita de Vladimir Putin y Kim Jong-un a Pekín para asistir a un multitudinario desfile militar esta semana subraya la influencia del presidente chino sobre los regímenes autoritarios que pretenden redefinir el orden mundial liderado por Occidente, mientras que la postura aislacionista de Trump pone a prueba las antiguas alianzas de Estados Unidos.

La reunión de lo que los analistas occidentales han bautizado como el "Eje de la" podría basarse en un pacto de defensa mutua firmado por Rusia y Corea del Norte en junio de 2024, y en una alianza similar entre Pekín y Pionyang, un resultado que podría alterar la estrategia militar en la región Asia-Pacífico.

Kim cruzó a China a primera hora del martes a bordo de su tren especial, camino de la capital, Pekín.

Xi y Putin, por su parte, se reunieron en el Gran Salón del Pueblo con el dirigente de Mongolia para abordar un vasto proyecto de gasoducto y conversaciones bilaterales.

Putin agradeció a su "querido amigo" Xi la calurosa bienvenida y dijo que la estrecha comunicación mostraba que las relaciones de Rusia con China se encontraban en un "nivel sin precedentes", según un vídeo de las conversaciones publicado en la aplicación de mensajería Telegram, a través de la cuenta oficial del Kremlin.

"Debemos seguir adoptando una postura clara contra el hegemonismo y la política de poder", dijo Xi en una cumbre celebrada el lunes en la que participaron más de 20 líderes de países no occidentales, un ataque apenas velado a su rival geopolítico al otro lado del océano Pacífico.

Xi también mantuvo conversaciones con el primer ministro indio, Narendra Modi, el lunes, para restablecer los tensos lazos bilaterales, mientras Trump aumentaba la presión comercial sobre Nueva Delhi por sus compras de petróleo ruso.

El secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, calificó el lunes la cumbre de "" y acusó a China e India de ser "malos actores" al alimentar la guerra de tres años y medio de Rusia con Ucrania.

SEÑALES DE ALARMA

En un momento en el que Trump presume de sus credenciales pacificadoras, cualquier nueva concentración de poder militar en Oriente que incluya a Rusia hará saltar las alarmas en Occidente.

"Los ejercicios militares trilaterales entre Rusia, China y Corea del Norte parecen casi inevitables", escribió en marzo Youngjun Kim, analista de la Oficina Nacional de Investigación Asiática en Estados Unidos, citando cómo el conflicto en Ucrania ha acercado a Moscú y Pionyang.

"Hasta hace unos años, China y Rusia eran socios importantes en la imposición de sanciones internacionales a Corea del Norte por sus pruebas nucleares y de misiles...

(Ahora) son socios militares potenciales de la República Popular Democrática de Corea durante una crisis en la península coreana", añadió, utilizando el nombre oficial del país, diplomáticamente aislado.

Kim es un actor importante en el conflicto de Ucrania: el líder norcoreano ha suministrado más de 15.000 soldados para apoyar la guerra de Putin.

Además, en 2024 recibió al presidente ruso en Pionyang —la primera cumbre de este tipo en 24 años— en un movimiento ampliamente interpretado como una ofensa a Xi y un intento de aliviar su estatus de paria reduciendo la dependencia de Corea del Norte de China.

Unos 600 soldados norcoreanos han muerto luchando para Rusia en la región de Kursk, según la agencia de inteligencia surcoreana, que cree que Pionyang está planeando otro despliegue.

Putin también dijo en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en Tianjin, que debe restablecerse un "equilibrio justo en el ámbito de la seguridad", abreviatura de las críticas de Rusia a la expansión de la OTAN hacia el este y la Seguridad Europea.

Su visita a Pekín y la esperada reunión con Xi y Kim pueden ofrecer pistas sobre las intenciones de Putin.