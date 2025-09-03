Xi, Putin y Kim se reúnen en un emblemático lugar de Beijing para un gran desfile militar

BEIJING (AP) — El mandatario chino Xi Jinping, en un discurso previo a un desfile militar organizado para conmemorar el 80mo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, afirmó que la humanidad hoy debe elegir entre la paz y la guerra, y entre el diálogo y la confrontación.

Xi comenzó un breve discurso recordando a las víctimas de la guerra y llamó a erradicar las raíces del conflicto para evitar que la historia se repita.

El desfile comenzó después de que él hablara, con tropas marchando al unísono mientras Xi les pasaba revista.

El desfile incluirá la exhibición de misiles, aviones de combate modernos y otras muestras de poderío militar, mientras China busca ejercer una mayor influencia en el escenario global. Parte del equipo militar se exhibe al público por primera vez.

Antes de que comenzaran a marchar, Xi recorrió las formaciones a lo largo de la avenida central Chang’an de Beijing en una limusina negra. Se levantó a través de una abertura en el techo con cuatro micrófonos alineados frente a él y saludó a las tropas mientras pasaba junto a ellas y junto a hileras de misiles y vehículos militares.

Los soldados respondieron gritando al unísono lemas como “Servimos al pueblo”.

Antes de que Xi hablara, la ceremonia comenzó con un saludo de artillería de 80 cañonazos para marcar los 80 años desde el fin de la guerra, seguido por el himno nacional, la “Marcha de los Voluntarios”, una canción compuesta en 1935 durante los primeros años de resistencia contra las fuerzas invasoras japonesas.

Xi y sus invitados, incluidos el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un, llegaron más temprano a la histórica Puerta de Tiananmén para ver el desfile. Xi estrechó la mano de los invitados individualmente sobre una alfombra roja antes de que subieran las escaleras hasta la plataforma de observación con vista a la Plaza de Tiananmén.

Putin y Kim flanquearon a Xi mientras se dirigían a la plataforma. Se detuvieron para estrechar la mano de cinco veteranos de la Segunda Guerra Mundial, algunos con más de 100 años de edad.

A nivel nacional, la conmemoración del aniversario es una forma de mostrar cuánto ha avanzado China. China fue un frente importante en la guerra, un hecho a menudo pasado por alto en relatos que se centran más en la lucha por Europa y las batallas navales de Estados Unidos en el Pacífico. Una invasión japonesa antes de la guerra y el conflicto en sí mataron a millones de chinos.

El desfile militar es también una demostración de fuerza para aumentar el apoyo al Partido Comunista y su líder, Xi, y una forma de presentarse como una alternativa global en una posguerra dominada por Estados Unidos.

Las multitudes de espectadores se sentaron en secciones claramente delimitadas en la plaza al otro lado de la amplia avenida por donde pasará el desfile.

Agitaban pequeñas banderas rojas mientras coros entonaban canciones patrióticas, incluidas “Defender el río Amarillo” y “No hay nueva China sin el Partido Comunista de China”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.