Xi recibe a su "viejo amigo" Putin y al norcoreano Kim en un desafío a Occidente

Por Joe Cash

PEKÍN, 2 sep (Reuters) -

El presidente chino, Xi Jinping, reunió el martes por vez primera en Pekín a sus homólogos ruso y norcoreano, en una muestra de solidaridad con países rechazados por Occidente por su papel en la peor guerra que vive Europa en 80 años.

Xi recibió a Vladimir Putin en el Gran Salón del Pueblo y después en su residencia personal, y le llamó "viejo amigo".

Horas más tarde, el tren blindado de Kim Jong Un fue visto por un testigo de Reuters llegando a la capital china. Los medios estatales norcoreanos confirmaron su llegada, diciendo que fue recibido por autoridades chinas, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, y expresó su agradecimiento a Xi por su hospitalidad.

Los tres asistirán a un multitudinario desfile militar el miércoles, en el que el presidente chino hará alarde de su visión de un nuevo orden mundial, mientras las políticas de "Estados Unidos primero" del presidente Donald Trump tensan las alianzas occidentales.

Más allá de la pompa, los analistas estarán atentos a si la cita puede ser una señal de unos lazos de defensa más estrechos tras un pacto firmado por Rusia y Corea del Norte en junio de 2024, y una alianza similar entre Pekín y Pionyang, un resultado que podría alterar el cálculo militar en la región de Asia-Pacífico.

También supondría un duro golpe para Trump, que ha hablado de sus estrechas relaciones con Putin, Xi y Kim y ha pregonado sus credenciales pacificadoras mientras la guerra de tres años y medio de Rusia con Ucrania sigue haciendo estragos.

El lunes, en un ataque apenas velado a su rival del otro lado del Océano Pacífico, Xi dijo en una cumbre de más de 20 líderes de países no occidentales: "Debemos seguir adoptando una postura clara contra el hegemonismo y la política de poder".

Xi también mantuvo conversaciones con el primer ministro indio, Narendra Modi, el lunes, cuyo país está en el punto de mira de Trump por sus compras de petróleo ruso, que se considera que ayudan a financiar el esfuerzo bélico de Putin.

El secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, calificó el lunes la cumbre de "teatral" y acusó a China e India, los mayores compradores de crudo ruso, de ser "malos actores" al alimentar la guerra en Ucrania.

Mientras Putin y Xi se reunían, la rusa Gazprom y la China National Petroleum Corporation firmaron un acuerdo para aumentar el suministro de gas y redactaron un acuerdo sobre un nuevo gasoducto que podría abastecer a China durante 30 años.

Posteriormente, los líderes se retiraron a la residencia personal del presidente chino para proseguir las conversaciones.

Putin y Kim también podrían mantener una reunión tras la llegada de Kim, según informó la agencia de noticias estatal rusa TASS.

SEÑALES DE ALARMA

En un momento en el que Trump ha puesto sus miras en el Nobel de la Paz, cualquier nueva concentración de poder militar en Oriente que incluya a Rusia hará saltar las alarmas en Occidente.

"Los ejercicios militares trilaterales entre Rusia, China y Corea del Norte parecen casi inevitables", escribió en marzo Youngjun Kim, analista de la Oficina Nacional de Análisis Asiático en Estados Unidos, citando cómo el conflicto en Ucrania ha acercado a Moscú y Pionyang.

"Hasta hace unos años, China y Rusia eran socios importantes en la imposición de sanciones internacionales a Corea del Norte por sus pruebas nucleares y de misiles... (ahora) son socios militares potenciales de la República Popular Democrática de Corea durante una crisis en la península coreana", añadió, usando el nombre oficial del país, diplomáticamente aislado.

El líder norcoreano ha suministrado más de 15.000 soldados para apoyar la guerra de Putin en Ucrania.

En 2024 también recibió al presidente ruso en Pionyang -la primera cumbre de este tipo en 24 años- en un movimiento ampliamente interpretado como una ofensa a Xi y un intento de aliviar su estatus de paria reduciendo la dependencia norcoreana de Pekín.

Unos 600 soldados norcoreanos han muerto luchando para Rusia en la región de Kursk, según la agencia de inteligencia surcoreana, que cree que Pionyang está planeando otro despliegue.

Putin también dijo en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en Tianjin, que debe restablecerse un "equilibrio justo en el ámbito de la seguridad", abreviatura de las críticas de Rusia a la expansión de la OTAN hacia el este.

Para Kim, el desfile supondrá el mayor acontecimiento diplomático multilateral al que haya asistido nunca y ofrecerá al joven y solitario líder la oportunidad de obtener un apoyo implícito a sus armas nucleares prohibidas y ampliar su círculo diplomático.

Antes de cruzar a China a primera hora del martes, Kim visitó un laboratorio de misiles.

Según Hong Min, analista de Corea del Norte en el Instituto Coreano para la Unificación Nacional, la visita buscaba "mostrar el estatus (de Corea del Norte) como potencia nuclear" justo antes de "situarse junto a Xi y Putin, lo que pretende sugerir el apoyo a Corea del Norte como estado nuclear".

Al parecer, Kim llevó a su hija pequeña, Ju Ae, en su inusual viaje a una reunión multilateral, informó la agencia de noticias Yonhap, citando a la agencia de inteligencia de Seúl.

Kim la ha llevado a otros actos militares y públicos importantes, alimentando las especulaciones sobre la posibilidad de que ocupe un puesto de liderazgo.

El desfile chino del "Día de la Victoria", que conmemora el 80 aniversario de la derrota de Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, también ha sido objeto de una minuciosa planificación, y el centro de Pekín lleva semanas paralizado por medidas de seguridad y controles de tráfico.

Además de la exhibición de material militar de vanguardia ante unos 50.000 espectadores, las autoridades tienen previsto liberar más de 80.000 "palomas de la paz" durante el evento.

